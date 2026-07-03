Stefano De Martino a Sanremo per i prossimi due anni, la Rai punta tutto su di lui

L’orizzonte dell’impegno di De Martino a Sanremo si amplia prima ancora che inizi l’avventura. Alla presentazione dei palinsesti, Rai ha annunciato l’accordo per le prossime due edizioni.

Sarà una Rai a trazione De Martino quella del prossimo anno. Come era ampiamente immaginabile alla vigilia, la stagione 2026-2027 della Rai ha Sanremo come architrave, non solo perché si tratta dell'evento per eccellenza da sempre, ma perché quest'anno c'è tutto l'interesse nel costruire attorno a Stefano De Martino un appuntamento senza precedenti.

L'annuncio dei due prossimi Sanremo a De Martino

Esperimento, quello della sua conduzione e direzione artistica del Festival, che ha già un orizzonte temporale minimo, quello del 2028. Il direttore intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, ha annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti Rai che è stato raggiunto un accordo con De Martino per le prossime due edizioni di Sanremo. Insomma, il conduttore di Affari Tuoi presenterà il Festival sia nel 2027 che nel 2028. Un biennio che quindi dà già una prospettiva e conferma la fiducia totale di un'azienda che ha puntato su De Martino tutto, una volta compreso che fosse lui il volto di questa stagione Rai.

Il progetto Sanremo per De Martino sarà una lunga maratona di accompagnamento all'appuntamento del prossimo febbraio. Anzitutto sarà lui a condurre Sarà Sanremo, il programma che si occupa di selezionare le nuove proposte che negli ultimi due anni era stato affidato rispettivamente a Alessandro Cattelan e Gianluca Gazzoli.

Il progetto su De Martino della Rai

A questo va aggiunta la presenza quotidiana con Affari Tuoi, che continuerà a essere una colonna della programmazione giornaliera di Rai1, più l'aggiunta di un evento in prima serata il 4 dicembre, uno speciale del programma dei pacchi che precederà di poche settimane l'appuntamento dell'Epifania legato alla Lotteria Italia, che anche il prossimo anno sarà legata al gioco dell'access.

L'investimento su De Martino è totale per questo corso della Rai, senza dubbio la principale intuizione da riconoscere all'attuale dirigenza, che ha saputo trasformare un momento di crisi potenziale per l'addio di Amadeus, nell'investimento a lungo termine sul conduttore campano. Prima i successi di Affari Tuoi inattesi, poi la conferma di quest'ultima stagione e l'azzardo definitivo di affidargli Sanremo già dal prossimo anno.