Sanremo 2027, l’ultima idea di Stefano De Martino: Belen Rodriguez sul palco

Stefano De Martino prepara Sanremo 2027 e, secondo Gente, vorrebbe Belen sul palco. I primi nomi potrebbero arrivare già dopo l’estate.

Stefano De Martino ha aperto il cantiere di Sanremo 2027. Il conduttore e direttore artistico starebbe lavorando per chiudere dopo l'estate una prima lista di nomi da portare sul palco dell'Ariston. E tra le ipotesi che girano negli ambienti del Festival ce n'è una pronta ad alzare la temperatura: il ritorno in scena di Belen Rodriguez.

Belen sul palco e la formula della sfera affettiva

A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Gente, secondo cui De Martino e il suo gruppo di lavoro vorrebbero coinvolgere l'ex compagna nello show. La logica è la stessa già vista e ricreata con Stasera tutto è possibile: trasferire all'Ariston la sua sfera privata e affettiva, costruendo lo spettacolo sui rapporti personali. "Giocare con gli amici è la cosa più bella che c'è", ha dichiarato lo stesso De Martino, sintetizzando un metodo che gli ha garantito ascolti solidi nell'access prime time di Rai1.

Tra i nomi che paiono già acquisiti ci sarebbe quello di Herbert Ballerina, che ormai è una spalla fissa di Stefano grazie ad Affari Tuoi.

La svolta sull'Eurovision e il peso di Ferraguzzo

Il capitolo più delicato riguarderebbe il legame tra il Festival e l'Eurovision. Stando a quanto anticipato da Dagospia, De Martino, affiancato da Fabrizio Ferraguzzo, sua spalla sul fronte musicale, avrebbe valutato e confermato di rivoluzionare la serata del giovedì, trasformandola in un contest parallelo. Non sarebbe più il vincitore di Sanremo a volare all'Eurovision Song Contest, ma un artista capace di guadagnarsi il pass in una gara dentro la gara.

La serata del giovedì assumerebbe così un'identità autonoma, con coreografie pensate per simulare la performance sul palco europeo. Un modo per dare ritmo a un appuntamento che negli anni ha faticato a reggere il confronto con le altre serate.

Le date e il nodo del televoto

L'indiscrezione viene rilanciata anche da Repubblica, che aggiunge un tassello sul meccanismo di voto: per la quarta serata si tornerebbe alla suddivisione tra pubblico da casa e sala stampa. Le date, intanto, sono già fissate: il Festival di Sanremo 2027 andrà in onda dal 16 al 20 febbraio. Per i contorni definitivi del progetto bisognerà attendere la fine dell'estate, quando De Martino e la sua squadra cominceranno a sciogliere i primi nodi sul cast.