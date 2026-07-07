Annalisa non parteciperà al Festival di Sanremo 2027 di Stefano De Martino

Stefano De Martino sta selezionando i brani dei Big del Festival di Sanremo 2027. Annalisa Scarrone, tuttavia, ha preferito non inviare una delle sue canzoni.

Stefano De Martino sta ascoltando i brani per selezionare quelli che approderanno sul palco dell'Ariston. Tra i Big del Festival di Sanremo 2027, però, non ci sarà Annalisa. La cantante ha chiarito in un'intervista di non avere inviato una sua canzone al direttore artistico. Non si tratta di snobismo, come alcuni hanno insinuato. Al momento, la quarantenne è focalizzata su un altro passo importante per la sua carriera.

Perché Annalisa non ha inviato un suo brano a Stefano De Martino

Annalisa ha rilasciato un'intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni nel corso della quale ha messo in chiaro che non invierà uno dei suoi brani a Stefano De Martino per partecipare a Sanremo 2027. Chi l'aveva inserita nella lista dei Big, dunque, dovrà ricredersi. La cantante sta lavorando a un grande evento, il suo primo concerto a San Siro, che si terrà il 12 giugno 2027. Così, ha spiegato che al momento intende concentrarsi solo su quello per poter garantire a coloro che andranno ad ascoltarla il miglior spettacolo possibile: "Sanremo 2027? Per carità, ho troppo da fare con San Siro. Sennò vado in confusione. Infatti ho preferito non pubblicare un nuovo singolo: Canzone estiva è uscita a marzo e avrà una vita più lunga".

Sanremo 2027, come saranno valutati i brani dei Big

Stefano De Martino è nel bel mezzo dei preparativi del Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico, che ha firmato un contratto che lo lega alla kermese canora per due anni, ha chiarito che senza una squadra di professionisti al suo fianco avrebbe potuto fare ben poco. Intanto ha trovato un suo metodo per valutare i brani. Per comprendere se una canzone possa rientrare tra quelle valide per il Festival la ascolta tre volte: in cuffia, in auto e mentre corre. Se un brano supera questo test, allora prosegue la sua corsa verso l'Ariston. Non resta che attendere febbraio 2027 per assistere al Festival e vedere i frutti di questi mesi di lavoro. Sanremo andrà in onda da martedì 16 a sabato 20 febbraio. Le prime due serate saranno dedicate a tutti i Big, la terza serata alle cover, la quarta serata sarà la cosiddetta serata "performance" da cui emergerà il nome del Big che parteciperà a Eurovision Song Contest e poi la finale che decreterà il vincitore del Festival.