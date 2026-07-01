“Stefano De Martino vuole Emma tra i big di Sanremo 2027”: dall’amore ad Amici all’amicizia ritrovata

Sarebbe in atto da tempo “un pressing” da parte di Stefano De Martino per portare sul palco dell’Ariston Emma Marrone. La cantante, tuttavia, nutrirebbe delle perplessità. I due hanno condiviso una relazione e Emma non vorrebbe che si parlasse di gossip anziché di musica. L’indiscrezione di Chi.

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2027. Il conduttore e direttore artistico Stefano De Martino sta costruendo tassello dopo tassello la sua prima esperienza sul palco dell'Ariston. Secondo un'indiscrezione di queste ore, gli piacerebbe avere tra i cantanti in gara Emma Marrone. I due hanno avuto una relazione più di quindici anni fa. Dopo alcune turbolenze, si è trasformata in un'amicizia. Ritrovarsi insieme su quel palco, sebbene in ruoli diversi, potrebbe rappresentare l'ideale chiusura del cerchio.

Secondo quanto sostiene Giuseppe Candela, nella rubrica del settimanale Chi "C'è Chi dice", sarebbe in atto da parte di Stefano De Martino "un pressing iniziato da tempo" per avere Emma Marrone in gara tra i Big. La cantante, tuttavia, nutrirebbe molte perplessità. Ha già calcato il palco dell'Ariston quattro volte come big in gara. Nel 2011 con i Modà nel brano Arriverà, classificandosi seconda. Nel 2012 ha vinto con la canzone Non è l'inferno. Nel 2022 ha presentato il brano Ogni volta è così guadagnando il sesto posto. Mentre nel 2024 è arrivata quattordicesima con il brano Apnea. Inoltre, nel 2015 ha cocondotto la kermesse canora insieme a Carlo Conti, Arisa e Rocio Munoz Morales. Nel 2020 ha partecipato come ospite. Insomma, ha vissuto tutti i sapori del Festival. Sarebbe restia all'idea di partecipare anche nel 2027. Secondo il settimanale Chi, non vorrebbe che la sua performance venisse appannata da inutili pettegolezzi. Almeno quando è a Sanremo, vorrebbe parlare solo di musica. Ma vediamo da dove nascono i suoi dubbi.

Chi ha avuto modo di seguire gli anni d'oro della trasmissione Amici avrà familiarità con il termine "Stemmini". Indicava l'esercito di fan della coppia composta da Emma Marrone e Stefano De Martino. I due si sono conosciuti nel talent di Maria De Filippi. Era l'edizione 2009 – 2010, la cantante aveva 25 anni e il ballerino 20. Ad alzare la coppa fu Emma Marrone. La relazione tra i due si protrasse anche dopo la fine del talent.

Emma e Stefano ai tempi della loro relazione

Il primo inciampo avvenne nel 2011, quando Maria De Filippi offrì a Stefano De Martino la possibilità di prendere parte ad Amici come ballerino professionista. In quel contesto, Stefano conobbe la ballerina Giulia Pauselli, che all'epoca era tra le allieve. Tra loro iniziò un flirt. Quando la notizia diventò pubblica, De Martino fu travolto dalla furia degli Stemmini. Così, intervenne pubblicamente per assicurare: "Emma non mi faceva più battere il cuore. Oggi siamo due pianeti lontani. La nostra relazione era già finita un mese prima della sua partecipazione a Sanremo". Poi confermò il flirt con Giulia Pauselli. Ma il flirt durò poco. Il ballerino lasciò Giulia Pauselli con un sms e, nel salotto di Silvia Toffanin, si disse pronto a fare tutto il possibile per riconquistare Emma.

Emma e Stefano tornarono insieme ma la serenità sentimentale svanì presto. Tornato ad Amici da professionista, De Martino conobbe Belén Rodriguez. Nel 2012 la loro relazione diventò pubblica, perché i due ebbero un incidente mentre viaggiavano in moto insieme. In quell'occasione dovette intervenire Maria De Filippi: Stefano dopo avere confessato di amare Belén, non aveva il coraggio di dirlo alla cantante e così lo fece la conduttrice. Dopo quest'ennesima delusione, Emma dichiarò a Vanity Fair: "Era tutto nella mia testa: mi sono innamorata di un'idea che mi ero costruita da sola. Ho passato dei momenti tremendi".

Quello fu il capolinea del loro amore. Stefano De Martino sposò e divorziò da Belen, che poi lo accusò di averla tradita con almeno dodici donne. Con il passare degli anni, il rapporto tra Emma e il conduttore di Affari tuoi, si è trasformato in una bella amicizia. De Martino ha dichiarato più volte di tenere molto a lei. Ora non resta che scoprire se Emma Marrone farà parte del cast dei Big del Festival di Sanremo 2027. Sarebbe un colpo di scena inaspettato per gli Stemmini di una volta.