Belén Rodriguez disse: “Stefano De Martino mi ha tradito con dodici donne”, la replica del conduttore Stefano De Martino per la prima volta parla di cosa ha provato quando la sua ex moglie Belén Rodriguez lo ha attaccato pubblicamente rivolgendogli pesanti accuse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Stefano De Martino si è raccontato in una lunga intervista. Per la prima volta ha spiegato cosa ha provato davanti alle frecciatine che l'ex moglie Belén Rodriguez gli ha indirizzato. Lo scorso anno, la showgirl si sfogò sul suo conto a Domenica In. Nel salotto di Mara Venier, disse di avere scoperto almeno dodici tradimenti da parte di De Martino e di essere stata lasciata sola in un momento di grande fragilità. Il conduttore di Affari tuoi ha ammesso il suo dispiacere per quelle dichiarazioni.

Stefano De Martino replica alle frecciatine di Belén Rodriguez

Stefano De Martino si è raccontato nel podcast Passa dal BSMT. Gianluca Gazzoli gli ha chiesto come abbia reagito alle "bordate" di Belén Rodriguez: "È capitato diverse volte che ti siano arrivate delle frecciatine, a volte molto dirette, ci sei rimasto male quando Belén ha fatto quelle dichiarazioni…". Il riferimento sembra essere all'intervista che la showgirl ha rilasciato lo scorso dicembre a Mara Venier, nella quale ha accusato Stefano De Martino di averla tradita almeno dodici volte. Il conduttore ha dichiarato:

Ci sono rimasto male per la modalità, perché comunque quando ci si lascia tutti abbiamo da ridire delle cose contro l’altro. Ci si fa tanto bene quanto male quando ci si ama. Se ami tanto, soffri tanto quando le cose non vanno bene ed è normale. E ognuno di noi quando finisce una relazione ha una lista di cose da rimproverare all’altro. Ma in quel momento mi è dispiaciuto sentirle così, in quella modalità.

Poi ha ironizzato: "Negli anni ho imparato che quando arriva il problema, quando arriva la bordata, quando arriva l'attacco, io faccio l’opossum, mi fingo morto. Quando poi va via il predatore mi rialzo, mi do una scrollata e continuo per la mia strada. Tanto è inutile iniziare a farsi la guerra". Nei giorni scorsi, sui social un utente ha scritto che gli piacerebbe vedere Belén Rodriguez ad Affari tuoi e lei ha replicato: "Non sono stati buoni affari". Al riguardo, Stefano ha commentato:

Per certi versi non sono stati dei buoni affari, per altri sì, perché abbiamo un figlio meraviglioso. Lui è la cosa più bella che mi sia capitata nella vita.

L'amore finito con Belén Rodriguez

Stefano De Martino ha raccontato come la storia d'amore con Belén Rodriguez lo abbia travolto in un momento in cui non era pronto a gestire tutta quell'attenzione mediatica:

Tu ti innamori di una delle donne più belle del mondo, perché Belén lo è. Per tutti è la Ferrari delle donne. Riesci a conquistarla. Io ero uno sbarbato, facevo il ballerino ad Amici. Non ero un uomo come quelli che aveva avuto prima di me. Lei stava con Fabrizio (Corona, ndr), che era l'uomo italiano, fico, ribelle. Arrivo io, ballerino di Amici, senza barba e Belén si innamora di me. In quel momento prendo uno schiaffone e non capisco nulla, è stato travolgente, un’attenzione a cui non ero abituato. Ero giovane, non sapevo chi volevo essere, non avevo gli strumenti per gestire la comunicazione. Per tanti anni sono stato semplicemente il marito di Belén e io in quel momento di entusiasmo – il lavoro andava bene, ero innamoratissimo, mi era nato un figlio – non mi facevo il problema. Poi oggi penso che a dieci anni, facendo danza, ho forgiato un destino, ho cambiato la mia vita, sono passato dal nulla a tutto.

Come con Emma, anche con Belén ci tiene a mantenere un rapporto sereno, perché non concepisce di non avere più nella sua vita una persona che ha amato tanto: "Nel mio carattere non esiste che due persone che si sono amate, non si vogliano più bene. A me l’idea che tu con una persona ci dormi, ci fai l’amore, ti confidi, ci cresci e poi ad un certo punto, come succede spesso, ti separi…Non far parte più della vita dell’altro per me è una roba proprio crudele. Non ci voglio credere che la vita possa andare così. Se io e te abbiamo condiviso un pezzo di strada, per me è innaturale non avere a che fare con le persone che ho amato".