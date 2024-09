video suggerito

Mistero sotto casa di Belén: “Sul marciapiede c’era una foto gigante con Stefano De Martino” Una foto gigante che raffigura Belén Rodriguez, Stefano De Martino e Santiago (all’epoca in cui era ancora un neonato) è apparsa sul marciapiede sotto la casa milanese della conduttrice. Materiale per un eventuale trasloco o per il bidone dei rifiuti? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Una foto in formato poster è apparsa sul marciapiede sotto la casa milanese di Belén Rodriguez. A fotografarla è il settimanale Oggi (qui lo scatto postato da Dagospia). Si tratta di un’immagine che raffigura la showgirl, l’ex marito Stefano De Martino e il figlio Santiago all’epoca in cui era ancora un neonato. A fare compagnia allo scatto c’erano altre cose, probabilmente provenienti proprio dall’appartamento della showgirl: un tappeto elastico, una serie di altre foto e qualche scatolone. Non è chiara, scrive Alberto Dandolo, la destinazione del poster con De Martino: si tratta di un cimelio che Belén porterà con sé in vista di un eventuale trasloco o di materiale destinato al bidone dei rifiuti?

Belén Rodriguez: “Con Stefano De Martino rapporti cordiali”

Dopo un periodo di scontri infuocati – caratterizzato dalle accuse di Belén all’ex marito a proposito di una serie di presunti tradimenti – tra Belén e Stefano sarebbe tornato il sereno. I due non sono tornati vicini ma sarebbero riusciti a intavolare un rapporto cordiale. “Con Stefano De Martino pur con qualche interruzione il settimo anno l’abbiamo superato. Oggi siamo in buoni rapporti, abbiamo un figlio insieme, non si può non essere civili. È complicato stare insieme, una volta separarsi era motivo di vergogna, oggi si cambia in fretta. Sono stata bene con i fidanzati che ho avuto, ma non è facile quando hai figli da altri uomini”, ha dichiarato di recente la showgirl al Corriere della Sera.

Stefano De Martino: “Con Belén rapporto da genitori separati”

Aveva mantenuto lo stesso tono leggero Stefano, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Affari Tuoi, il nuovo programma che lo ha visto debuttare da conduttore nel preservare di Rai1. “Abbiamo una relazione tranquilla come due genitori separati e cordiali”, ha dichiarato il presentatore a proposito del rapporto con la ex moglie.