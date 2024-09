Stefano De Martino avvistato con Santiago e una donna misteriosa, le foto del weekend in dolce compagnia

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Stefano De Martino, il nuovo volto di Rai Uno, ora a capo di Affari Tuoi, è stato paparazzato in compagnia di una donna. Il settimanale DivaeDonna racconta uno degli ultimi weekend del conduttore napoletano, trascorso tra Santa Margherita Ligure e Portofino in compagnia del figlio Santiago e di alcuni amici. Con una donna, in particolare, però, sarebbe "scattata l'intesa": in una foto pubblicata dalla rivista, è seduto accanto a lei su una panchina mentre le accarezza la spalla.

La foto di Stefano De Martino con una donna

Con Stefano De Martino, diversi amici e il figlio Santiago, nel weekend tra Santa Margherita Ligure e Portofino, c'erano anche due "dame bionde", così come le chiama DivaeDonna. "È soprattutto con una di loro che, dopo un aperitivo e una passeggiata, su una panchina scatta l’intesa", si legge. La foto pubblicata dal settimanale ritrae il conduttore mentre accarezza la spalla della donna seduta accanto a lui sulla panchina.

Stefano De Martino, dopo il divorzio da Belen Rodriguez, ha sempre mantenuto massima riservatezza sulla sua vita privata. Il settimanale Chi, un anno fa, parlò di una frequentazione con Martina Trivelli, ma le voci sul loro conto svanirono presto. Il conduttore sembrerebbe essere concentrato sul figlio che "sta crescendo e ha sempre più bisogno di me", ha raccontato ieri a CinqueMinuti di Bruno Vespa, oltre che sul lavoro. "Dal lunedì al mercoledì sono disposto anche a fare i doppi turni, infatti registriamo tantissime puntate al giorno, così nel weekend posso tornare da lui", ha spiegato.

Il rapporto con Belen Rodriguez oggi

Durante la conferenza stampa di Affari Tuoi lo scorso agosto, è stato Stefano De Martino a svelare i dettagli del suo rapporto con Belen Rodriguez. Dopo il clima teso e i tradimenti, "va tutto benissimo", ha dichiarato prima di scherzare: "La saluto e lei risponde, quindi tutto bene. Abbiamo una relazione tranquilla come due genitori separati e cordiali".