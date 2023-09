Stefano De Martino e Martina Trivelli di nuovo insieme, il conduttore sembra fare sul serio Stefano De Martino e Martina Trivelli sono stati beccati nuovamente insieme a Milano, il conduttore e la 26enne, come due ragazzi qualunque, sono andati a fare un aperitivo e poi a cena.

A cura di Ilaria Costabile

Stefano De Martino è ormai abituato a stare al centro del gossip, dalla sua storia con Belén Rodriguez ha imparato a convivere con l'idea che prima o poi i fotografi lo beccheranno e pubblicheranno alcuni scatti in cui è in compagnia di qualcuno, ed è proprio così che è accaduto. Per la seconda volta, infatti, il conduttore è stato visto insieme a Martina Trivelli, ragazza con cui già da qualche tempo sembra aver iniziato una frequentazione e il settimanale Chi ha pubblicato le foto di una loro uscita serale al centro di Milano.

Stefano De Martino e Martina Trivelli complici a Milano

Come due ragazzi qualunque, Stefano De Martino e Martina Trivelli si apprestano a trascorrere la serata insieme: lui va a prenderla con lo scooter, la aiuta ad allacciare il casco e prendendole le mani sorride e scherza, visibilmente divertito. I paparazzi hanno seguito la coppia, dopo aperitivo e cena insieme, sono poi tornati a casa, ma lui non è salito, sapendo forse di essere seguito da occhi indiscreti. È però un dato importante il fatto che sia già la seconda volta che i due vengono beccati insieme, il ché lascerebbe pensare che tra loro ci sia una certa complicità, destinata a durare.

Foto del settimanale Chi

Martina Trivelli non fa parte del mondo dello spettacolo

La 26enne di Pescara lavora nel mondo della cosmesi, lontana quindi da quello dello spettacolo, di fatti non è chiaro come i due si siano conosciuti, ma al momento pare che entrambi abbiano voglia di continuare questa conoscenza. Intanto, sui profili social di entrambi, non sono comparse foto o altro, diversamente da Belen che ha pubblicato già le prime foto con Elio Lorenzoni per ufficializzare il loro rapporto, con tanto di servizio di coppia a supporto, proprio sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Almeno per ora, quindi, un ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e il conduttore, non è da prendere in considerazione.