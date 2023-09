Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni ufficializzano il loro amore: le foto nel primo servizio di coppia Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni non si nascondono più e vivono il loro amore alla luce del sole. Il settimanale Chi ha fotografato l a coppia durante un romantico weekend in montagna all’insegna dell’adrenalina. I due si sono lanciati con il parapendio e appaiono più complici che mai.

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Amore ad alta quota per Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni. Dopo il primo scatto di coppia pubblicato sui social, la showgirl argentina e l'imprenditore non si nascondono più e vivono la loro relazione alla luce del sole. I due sono ufficialmente usciti allo scoperto e Chi li ha fotografati durante un romantico weekend in montagna, all'insegna dell'adrenalina.

Il weekend in montagna di Elio e Belen: non si nascondono più

Come mostra il settimanale di Alfonso Signorini, che per primo a luglio aveva parlato della loro frequentazione, Elio e Belen si divertono ad alta quota. I due hanno deciso di godersi un fine settimana a Pinzolo, dove l'amore che li lega ha preso il volo. Letteralmente. La showgirl e il nuovo compagno si sono infatti lanciati con il parapendio e hanno vissuto un'esperienza decisamente adrenalinica.

Foto da Chi

Arrivati in Trentino Alto Adige venerdì sera, il giorno successivo si sono concessi un pò di relax in una suite con piscina, per poi prepararsi al panorama delle Dolomiti nella giornata di domenica. Una jeep li ha accompagnati al punto di decollo e, guidati dagli istruttori, si sono lanciati. Una sorta di prova d'amore per il loro rapporto appena sbocciato, che sembra decisamente procedere a gonfie vele.

La storia tra Elio e Belen: Stefano De Martino non l'ha mai conosciuto

La prima volta che i gossip hanno affiancato il nome di Belen a quello di Elio Lorenzoni risale a inizio estate, quando ormai da tempo si vociferava che la storia della showgirl con Stefano De Martino fosse al capolinea. I due si sono presentati insieme alla festa di compleanno di Ignazio Moser, futuro cognato di Belen, apparendo già piuttosto in sintonia. Non è passato poi molto tempo prima che i due uscissero allo scoperto, con gite fuori porta e scatti sui social.

L'imprenditore e la showgirl in realtà si conoscono da anni, come mostra uno scatto che la diretta interessata ha pubblicato e che risale a dieci anni fa. In più, Chi svela un altro retroscena: pare che nè Antonino Spinalbese né Stefano De Martino abbiano mai conosciuto Elio.