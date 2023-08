Belen Rodriguez ufficializza la storia con Elio Lorenzoni, la foto scattata 10 anni fa: “Scatenatevi” Belen Rodriguez con un post su Instagram avrebbe ufficializzato la relazione con Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano che – stando alle immagini condivise – conosce da oltre 10 anni. “1,2,3 scatenatevi” la didascalia della showgirl argentina con foto di coppia in allegato.

A cura di Gaia Martino

Belen Rodriguez avrebbe ufficializzato la relazione con Elio Lorenzoni, l'uomo che avrebbe iniziato a frequentare dopo la rottura da Stefano De Martino. La showgirl argentina ha condiviso diversi scatti su Instagram che la ritraggono accanto all'imprenditore bresciano: nel post carosello l'ultima foto che li vede vicini risale a 10 anni fa. Si conoscevano già da tempo, dunque.

Le foto di Belen Rodriguez con Elio Lorenzoni

"1,2,3 scatenatevi. Ultima foto 10 anni fa……": con questa didascalia Belen Rodriguez avrebbe reso ufficiale la relazione con Elio Lorenzoni, l'imprenditore con il quale ha trascorso gli ultimi tempi, dopo la rottura da Stefano De Martino. Da mesi si rincorrevano voci sulla nuova love story della showgirl argentina documentate da foto di paparazzi e segnalazioni. Belen avrebbe deciso di non nascondersi più rendendo pubbliche le immagini che sarebbero state scattate al battesimo del figlio di Beatrice Marchetti pochi giorni fa, evento al quale ha partecipato insieme ad Elio.

L'ultima foto che la ritrae accanto a lui è stata scattata 10 anni fa, come da lei ammesso, una prova del fatto che la conoscenza con l'imprenditore risale a molto tempo fa.

Chi è Elio Lorenzoni

Elio Lorenzoni, stando alla presentazione fornita dal settimanale Chi, ha 40 anni ed è originario di Brescia. Si tratta di un imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo: dopo gli studi in economia e gestione aziendale all'Università Cattolica di Milano, l'uomo ha dato vita alla Lorenzoni Srl che si occupa di motori, accessori e componenti in tutto il mondo. È il presidente infatti di Lorenzmotors oltre ad essere un appassionato ed esperto di golf e di E-bike. Ha trascorso l'estate in compagnia di Belen e dopo essere stati rincorsi dai paparazzi, con il post su Instagram – condiviso dalla Rodriguez – avrebbero deciso di non nascondersi più.