Belén Rodriguez show al battesimo del figlio di Beatrice Marchetti, migliore amica di Elio Lorenzoni Show di Belén Rodriguez, guest star del battesimo del figlio di Beatrice Marchetti. La ex protagonista dell’Isola dei famosi è tra i più cari amici di Elio Lorenzoni.

A cura di Stefania Rocco

Elio Lorenzoni ha presentato la nuova compagna Belén Rodriguez agli amici più cari. Lo dimostra la partecipazione della showgirl e conduttrice argentina al party organizzato in occasione del battesimo del piccolo Leone, figlio di Beatrice Marchetti e Felix Bitzios. La ex protagonista dell’Isola dei famosi è tra i più cari amici più cari di Elio e Belén sembrerebbe essere già riuscita a ritagliarsi un posto nella compagnia del suo nuovo fidanzato. Compagnia insieme alla quale ha dimostrato di trovarsi completamente a suo agio.

L’esibizione di Belén Rodriguez

Iil filmato che mostra Belén protagonista dei festeggiamenti è stato condiviso proprio da Beatrice tra le sue Instagram stories. L’ex conduttrice de Le Iene si è esibita insieme all’orchestra sulle note della canzone Besame Mucho, un brano particolarmente caro a Belén. “Momenti speciali”, ha scritto Beatrice mostrando il omento dello show offerto dalla Rodriguez. Nel video, che dura circa un minuto, non compare Elio Lorenzoni.

Belén Rodriguez è uscita allo scoperto insieme a Elio Lorenzoni

Belén Rodriguez e Elio Lorenzoni non si nascondono più. È stata proprio la conduttrice a postate sul suo profilo Instagram i primi scatti insieme al nuovo compagno, apparso tra le sue Instagram stories. Che la loro storia stia rapidamente diventando importante lo dimostra la decisione di Belén di presentarlo ai suoi genitori, Veronica e Gustavo. Elio ha infatti trascorso le vacanze estive insieme alla compagna e alla famiglia di lei sull’isola di Albarella. L’ex marito Stefano De Martino, invece, non avrebbe alcuna nuova fidanzata. A suggerirlo è stato il like della sorella Adelaide sotto un post pubblicato sul profilo Instagram del settimanale Chi che mostrava alcuni scatti delle vacanze in barca di Stefano, specificando che il conduttore Rai sarebbe single.