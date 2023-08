Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni non si nascondono più: le foto dei paparazzi e la gita a cavallo Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni non nasconderebbero più la loro relazione: dopo le immagini condivise dalla showgirl argentina su Instagram che la ritraggono con lui durante una passeggiata a cavallo, spuntano le foto dei paparazzi della rivista GrandHotel.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni sono stati fotografati dai paparazzi della rivista GrandHotel in uno dei loro ultimi weekend trascorsi insieme. Ora si troverebbero sull'Isola di Albarella insieme alla famiglia di lei: ieri sera si sono regalati una passeggiata a cavallo sulla spiaggia, al tramonto. Ormai la showgirl argentina non nasconde più la nuova relazione dopo la separazione da Stefano De Martino.

Le foto di Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni sono stati pizzicati insieme dai paparazzi di GrandHotel: le immagini condivise dalla rivista li ritraggono mentre escono insieme dall'albergo per dedicarsi allo shopping.

Le foto della rivista spuntano fuori insieme alle prime immagini di Belen Rodriguez con Elio Lorenzoni condivise dall'argentina su Instagram. Seppur sfocate, i fan non avrebbero dubbi sull'identità dell'uomo che ieri ha accompagnato la showgirl argentina in una romantica e splendida esperienza sulla spiaggia in sella ad un cavallo.

"Presto la rivedremo con Stefano De Martino"

Secondo NuovoTv, la nuova crisi di Belen Rodriguez con Stefano De Martino sarebbe solo "una strategia mediatica", per questo motivo, si legge, presto potremmo rivederli insieme. Le numerose crisi, rotture con conseguenti ritorni di fiamma, secondo alcune riviste, sarebbero solo mosse mediatiche finalizzate a fare hype sulle loro immagini pubbliche. "Amici vicino a loro due dicono che il rapporto in realtà è solido" ha poi aggiunto Dandolo tra le pagine di Oggi, ma il rapporto tra loro potrebbe essere tale per il bene del figlio Santiago, nato 10 anni fa. Eppure quella di Belen con un altro uomo dopo la rottura da Stefano apparirebbe agli occhi di tutti come una storia già sentita. Solo i diretti interessati conoscono la loro verità, intanto la relazione con l'imprenditore bresciano, vista la vacanza in famiglia, si starebbe facendo sempre più seria.