video suggerito

Belen Rodriguez e la rottura con Elio Lorenzoni: “Non andava d’accordo con mia madre, litigavano” Ospite del programma radiofonico di Cattelan, Belen Rodriguez ha parlato per la prima volta della rottura con Elio Lorenzoni, avvenuta alcuni mesi fa: “Non andava d’accordo con mia madre. Lei ha iniziato a litigare con lui, ho capito che dovevo mandarlo a casa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1.247 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belen Rodriguez ha parlato per la prima volta della rottura con Elio Lorenzoni. Ospite del programma radiofonico di Alessandro Cattelan (Catteland), insieme alla sorella Cecilia, la showgirl e presto concorrente di Clelebrity Hunted, ha raccontato della fine della storia con l'imprenditore bresciano, che finora non aveva mai commentato, nemmeno sui socia.

Perché Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni si sono lasciati

"Non puoi capire i coltelli che sono volati", ha raccontato Belen Rodriguez ad Alessandro Cattelan riferendosi a Elio Lorenzoni. La showgirl ha confermato alcuni gossip che circolavano già da alcuni mesi, spiegando che la storia è finita perché l'imprenditore non andava d'accordo con sua madre, Veronica Cozzani. Il tutto sarebbe a Capodanno, quando Belen era partita insieme per l'Argentina insieme alla sorella Cecilia, al fratello Jeremias, ai rispettivi compagni e al resto della famigli. Proprio in quell'occasione, Rodriguez si era accorta che tra Elio e sua madre non scorreva buon sangue, tanto che avrebbero iniziato a litigare:

Non ci andava d’accordo, mia mamma mi ha dato ragione assolutamente su tutti gli aspetti, cosa che non fa mai. Quindi quando mi ha dato ragione e ha iniziato a litigare lei con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa.

Belen Rodriguez avrebbe un nuovo flirt: avvistata con Angelo Edoardo

Dopo la fine dell'amore con Elio Lorenzoni, la showgirl è stata recentemente avvistata in compagnia di un altro ragazzo, che pare abbia iniziato a frequentare. Il settimanale Diva e Donna l'ha paparazzata insieme a Angelo Edoardo, 34 anni, di origine siciliane, del quale al momento non si hanno molte informazioni. A far pensare che si tratti di un flirt anche una storia pubblicata da Belen su Instagram, vale a dire lo screen di una testata che riportava la notizia, dove lei ha avuto premura di correggere il nome del ragazzo.