Belen Rodriguez avvistata con Angelo Edoardo, il flirt dopo la fine della storia con Elio Lorenzoni Belen Rodriguez è stata avvistata in compagnia di un giovane uomo che potrebbe essere la sua nuova fiamma, dopo la fine della storia con Elio Lorenzoni.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la fine della storia con Elio Lorenzoni, con il quale sembrava ci fosse anche aria di matrimonio, Belen Rodriguez è stata avvistata in compagnia di colui che, a quanto pare, potrebbe essere il suo nuovo cavaliere. A beccarli è stato il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato gli scatti sull'ultimo numero, in cui i due appaiono insieme ai figli della showgirl.

La foto di Belen Rodriguez con Angelo Edoardo

Stando a quanto riportato dalla nota rivista, il ragazzo che si vede piuttosto bene nelle foto si chiama Angelo Edoardo, ha 34 anni ed è siciliano e starebbe frequentando Rodriguez da inizio marzo. Insomma, una frequentazione piuttosto recente per la showgirl che, a suo modo, avrebbe anche confermato il flirt, o quanto meno la conoscenza, pubblicando sul suo profilo Instagram, lo screen di una testata online che riporta la notizia scrivendo, a mo' di postilla, "Comunque si chiama Edoardo", correggendo il nome del diretto interessato, con tanto di emoji col fuoco e una risatina. Si sa che Belen, spesso, ama anche stuzzicare coloro che parlano del suo privato, non è quindi chiaro se questa possa essere un'effettiva ammissione di una liaison in atto, oppure sia un semplice gioco. Fatto sta che, i due stavano insieme qualche giorno fa in quella che il settimanale definisce una "gita fuori porta".

I gossip sui flirt di Belén Rodriguez

Prima ancora di essere stata fotografata con il giovane siciliano, Belen era stata più volte vista in compagnia del cestista Bruno Cerella che, però, aveva parlato in più occasioni di un'amicizia, aggiungendo un laconico "Ci divertiamo insieme". Anche lei, quando circolavano i primi gossip di un nuovo flirt ha dichiarato: "Il mio unico fidanzato è mio figlio" con tanto di foto mano nella mano con il suo Santiago. In questi mesi la showgirl ha voluto ricompattare la sua famiglia, riavvicinandosi anche ad Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì e anche a Stefano De Martino, sempre presente per suo figlio.