video suggerito

Belen Rodriguez e il nuovo fidanzato Angelo Edoardo Galvano: “Ha conquistato già i suoceri” Nel nuovo numero di Chi, Belen Rodriguez grande protagonista con il suo nuovo fidanzato, Angelo Edoardo Galvano: “Ha conquistato già i suoceri”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Ha conquistato già i suoceri", dice Chi e allora è una storia seria. La soubrette argentina Belen Rodriguez è la protagonista del numero del settimanale del Gruppo Mondadori, in edicola da mercoledì 15 giugno, con una serie di foto che la mostrano in compagnia del suo nuovo fidanzato, Angelo Edoardo Galvano. Le foto sono state scattate nell'androne del palazzo di Milano dove abita Cecilia Rodriguez. Nelle foto ci sono finate anche la piccola Luna Mari, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, e l'amica di sempre di Belen, la pettineuse Patrizia Griffini.

Angelo Edoardo Galvano ha superato il test dei suoceri

Il servizio del settimanale Chi scherza coi lettori: "Lui ha superato il testi di Mamma Veronica". Nelle foto vediamo chiaramente Angelo che esce abbracciando proprio i genitori di Belen Rodriguez. "Il giudizio dei familiari che le vogliono bene", scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, "sono fondamentali per Belen, come per Cecilia e Jeremias. Angelo Edoardo è partito con il piede giusto".

"Una relazione alla quale Belen crede molto"

C'è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, in cui Belen Rodriguez fuggiva dai paparazzi per tenere la sua vita privata il più riservata possibile. Ora non è più quel tempo. Dopo anni di fughe e inseguimenti, Belen Rodriguez si mostra liberamente e senza problemi, si offre agli obiettivi senza paura di sorprese. Merito di questa relazione nella quale Belen sembra credere davvero molto: "Angelo ha una particolarità rispetto agli ex", scrive ancora il settimanale, "non è famoso, non è del suo mondo". Il piacere dell'anonimato è probabilmente uno dei piaceri più sottovalutati. Angelo è un ingegnere impegnato nel settore energetico, esperto di tecnologie sostenibili, ha 34 anni ed è di origini siciliane. Un uomo che non sembra avere difetti al momento.