Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvani sempre più uniti, le foto insieme ad un gruppo di amici

Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvani insieme in Franciacorta, trascorrono un weekend con degli amici. I due sono ormai sempre più uniti e la showgirl pare aver trovato una nuova serenità.

A cura di Ilaria Costabile

Belen Rodriguez pare aver trovato una nuova serenità, la showgirl è stata beccata in compagnia di Angelo Edoardo Galvani, l'uomo che da qualche mese è al suo fianco e con il quale sembra aver assunto un atteggiamento più pacato se confrontato con le precedenti e turbolente storie, sembra che le abbia donato quella tranquillità che stava da tempo cercando. Eccoli, insieme, beccati dal settimanale Chi, mano nella mano, circondati da amici.

La quiete di Belen e Angelo

Le foto sono state scattate in un lussuoso hotel, Albereta Relais & Chateaux, in Franciacorta, dove i due hanno trascorso un'intensa giornata, dove hanno raggiunto degli amici e infatti nelle foto pubblicate dal settimanale si vedono Billy Berlusconi, figlio di Paolo Berlusconi, insieme alla moglie Matilde Bruzzone e altri amici a rimpinguare la comitiva. Belen e il suo Angelo, in tenuta casual, passeggiano mano nella mano, lui posato come sempre, anche piuttosto timido, si lascia scappare un sorriso, lei gli sta accanto visibilmente tranquilla e spensierata. Accanto ad Angelo, la showgirl sembra aver trovato finalmente la quiete dopo tante tempeste sentimentali.

Belen impegnata in un nuovo progetto

Dopo l'avventura di Celebrity Huntend, su Amazon Prime Video, con la sorella Cecilia Rodriguez, vicina al matrimonio con Ignazio Moser il prossimo 30 giugno, Belen si prepara ad un nuovo progetto imprenditoriale. Prima di parlare nel dettaglio delle sue novità, non poteva non presenziare all'addio al nubilato della sposa, in Andalusia, al quale ha partecipato anche la madre, Veronica Sozzani, da cui le due sono inseparabili. Ma ora è tempo di pensare anche agli affari, per cui la showgirl lancerà la sua nuova linea di make-up, realizzata con il sostegno di partnership d'eccezione, che le permetteranno di parlare apertamente delle sua nuova avventura.