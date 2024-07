video suggerito

Morta l’insegnante di danza di Giulia Stabile, la ballerina di Amici: “19 anni di vita insieme a te” Giulia Stabile dice addio alla sua storica insegnante di danza, Flaminia Buccellato. Con un post su Instagram la ballerina di Amici ricorda “la sua seconda mamma” e i 19 anni “di vita trascorsi insieme” a corredo di alcune foto con lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Giulia Stabile dice addio alla sua insegnante di danza, Flaminia Buccellato, direttrice dell'ABR, Accademia Balletto Roma, dove la ballerina professionista di Amici ha mosso i primi passi ed è cresciuta. Con un post su Instagram ha dedicato parole di affetto a colei che definisce "una delle persone più importanti di tutta la mia vita". La morte è stata annunciata ieri dal profilo social della scuola di danza.

Il messaggio d'addio di Giulia Stabile

"Flaminia Buccellato è stata, è e sarà una delle persone più importanti di tutta la mia vita. Le sarò per sempre riconoscente mi ha vista per la prima volta a 3 anni e mezzo e ha creduto in me anche allora.. Quando ero ancora una bambina che non sapeva quel che faceva, ma sapeva che l’importante era farlo sempre con il sorriso; quando ero ai primissimi corsi mi ricordo che anche se non ero bravissima mi prendeva come esempio dicendo che era bello vedere una bambina sul palco sorridente e felice di ballare". Così comincia il lungo addio di Giulia Stabile alla sua insegnante di danza, Flaminia Buccellato. A corredo di alcune foto insieme a lei, ha ripercorso tutti i ricordi costruiti insieme a lei:

Voglio che tutti si ricordino di lei, la mia direttora, ho iniziato a chiamarla così finché non ha iniziato anche lei a presentarsi dicendo che era “la direttora”, si era anche autonominata (ovviamente) la mia seconda mamma è stata la prima persona a credere in me, colei che mi ha resa la ballerina e persona che sono oggi. Come una mamma aveva sempre questo "bisogno" di dover fotografare e riprendere tutti i bei momenti per poterli rivedere e rivivere e ci riprendeva sempre: fiera, non solo quando ballavamo ma anche quando facevamo cavolate.

Le cene insieme, le lunghe telefonate, le sgridate: la ballerina professionista di Amici ha sottolineato quanto la sua insegnante fosse stata presente in ogni capitolo della sua vita. "Ad oggi se mi guardo indietro vedo quanta strada ho fatto proprio grazie a tutto quello che lei mi ha dato, ha sempre, ma davvero sempre creduto in me fin da subito, e ci ha sempre tenuto tantissimo a ricordarmi com’ero prima di oggi e quanti progressi ho fatto. Se guardo avanti invece so che la porterò sempre con me su qualsiasi palco e in qualsiasi sala, consapevole che lei mi ha sempre immaginata su tutti i palchi immaginabili e se mai dovessi calpestarli immaginerò lei dirmi "eh Stabile io te lo avevo detto, non mi ascolti mai, ora ti disdiplomo!" ha continuato. Ha avuto lei al suo fianco per 19 anni, "mi ha realmente insegnato cos’è la disciplina, cos’è la determinazione, cosa significa non arrendersi MAI nonostante tutto, e non potrei essere più fiera di essere stata cresciuta in sala da una donna con così tanta sensibilità, passione e dedizione". Giulia Stabile ha poi concluso:

Ripenso a quante volte sia uscita dalla sua bocca il “ avrei voluto essere troppo una mosca per vederti”, ora ogni volta che ne combinerò una penserò quante risate si starà facendo. Voglio che Flaminia Buccellato venga ricordata per sempre per tutto quello fatto per me e per tutti i ragazzi passati per quella scuola che abbiamo chiamato "casa".