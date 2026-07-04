Giulia Pauselli dopo la crisi con Marcello Sacchetta: “Metto al primo posto la mia salute mentale”

Giulia Pauselli racconta la nuova fase della sua vita dopo Marcello Sacchetta. Rispondendo alle domande dei follower, la ballerina di Amici ha confessato di aver messo al primo posto i suoi sentimenti, confermando indirettamente la crisi dopo la “fase di riflessione” annunciata dal coreografo a inizio anno. I due rimangono uniti nell’amore per il piccolo Romeo.

Giulia Pauselli ha deciso di raccontare sui social il periodo di transizione che sta attraversando. La ballerina professionista di Amici ha risposto alle curiosità dei fan attraverso un box domande, e le sue parole tracciano il perimetro di una nuova consapevolezza arrivata dopo mesi particolarmente complessi, segnati dalla fine della lunghissima storia d'amore con il collega Marcello Sacchetta, padre di suo figlio Romeo.

Le parole di Giulia Pauselli

A chi le ha chiesto semplicemente "Come stai?", Pauselli ha risposto mostrando una serenità ritrovata, frutto di una scelta ben precisa: quella di rimettere se stessa e le proprie priorità al centro di tutto: "Sono in una fase interessante della mia vita, sicuramente di grande evoluzione personale dove ho messo al primo posto la salute mentale, i sentimenti e le priorità personali". Nessun accenno diretto a rabbia o risentimento, ma il desiderio guardare al domani con ambizione e gratitudine: "Sogno di faticare tanto per ottenere ciò che voglio per ricordarmi di essere sempre grata. Il viaggio il più delle volte vale più del traguardo". Un cambiamento radicale che sembra confermare i rumor circolati negli ultimi mesi.

Il periodo di "riflessione" di Marcello Sacchetta

La conferma implicita di questo periodo di crisi arriva dopo che era stato lo stesso Marcello Sacchetta a ufficializzare all'inizio dell'anno. Lo scorso gennaio, infatti, il coreografo aveva rotto il silenzio in un'intervista a Vanity Fair ammettendo le forti difficoltà della coppia: "È un momento di riflessione, vorrei mantenerlo tale", aveva spiegato, per poi chiedere rispetto per una storia decennale e per la tutela del loro bambino. Quella che a gennaio era una dolorosa fase di stallo, oggi sembra essersi trasformata in una separazione matura e serena. Sempre sui social, infatti, a chi le domandava come stesse il piccolo Romeo, Giulia ha risposto con estrema dolcezza: "Sta bene, è amatissimo dai suoi genitori". Un riferimento che dimostra come, nonostante l'amore sia finito e le strade sentimentali si siano divise, il rispetto reciproco e il ruolo di co-genitori rimangano la priorità assoluta per entrambi.