Gianni Sperti si confessa: “Ciò che non vivo a causa dei limiti imposti dalla società andrà perso per sempre”

L’opinionista di Uomini e Donne si confessa sui social con una riflessione sulla sua libertà di amare. Dalle occasioni sprecate al doloroso passato sentimentale: “Scelgo di provare, di rischiare, di vivere”.

Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, ha deciso di affidare ai social una serie di riflessioni in cui parla di una ritrovata e totale libertà interiore. Attraverso il suo profilo Instagram, lo storico ballerino di Amici ha condiviso un messaggio che sembra voler scardinare vecchi schemi e barriere, personali e sociali, per accogliere una nuova fase della sua vita, vissuta finalmente senza paure: "Quello che non vivo a causa dei limiti della società andrà perso per sempre".

La confessione sui social: "Basta con i limiti della società"

A corredo di un post che ha collezionato in poche ore centinaia di commenti, Gianni Sperti ha tracciato una linea netta con il passato, spiegando di non voler più sprecare tempo prezioso: "Quello che ho capito, ad oggi, è che tutto ciò che non vivo per paura o a causa dei limiti imposti dalla società è qualcosa che perderò per sempre. Opportunità ed esperienze che non avrò più occasione di vivere. Per questo motivo scelgo di provare, di rischiare, di vivere", le parole. Un messaggio che prosegue con una rivendicazione della sua autenticità: "Molte occasioni sono state sprecate. Non da me". Un'evoluzione, quella dell'opinionista, che in realtà va avanti da tempo. Già tre settimane fa, infatti, aveva condiviso un altro pensiero, accennando a una sorta di risveglio interiore: "Sono cambiato e penso di cambiare continuamente. C’è però una parte di me che, quando si risveglia, mi fa provare le stesse emozioni di sempre. Torno ad essere lo stesso: intenso, perso, completamente abbandonato a una corrente che non riesco a frenare. È una sensazione bellissima e, allo stesso tempo, mi spaventa. Ma forse è proprio questo il senso della vita".

La verità su Paola Barale: "L'unica donna che hai amato?"

Le parole arrivano dopo un periodo di grandi cambiamenti personali. Sperti, che da sempre mantiene riservatezza sulla sua sfera personale, più di un anno fa si era concesso un'intervista a Verissimo da Silvia Toffanin in cui aveva accennato alla fine di una recente e importante relazione, vissuta dopo ben 10 anni da single, che gli aveva procurato molto dolore. Nello stesso studio, Sperti aveva fatto anche un tuffo nel passato, affrontando i vecchi gossip legati alla storica separazione da Paola Barale, risalente all'inizio degli anni Duemila. Rispondendo con il sorriso alle domande della conduttrice, che gli aveva chiesto se lei sia stata "l'unica donna che hai amato", aveva confermato di aver scoperto i tradimenti dell'ex moglie solo tramite i giornali: "Ci rimasi male. Avevo capito che ci fosse qualcosa, chiesi ma non mi diede la risposta vera"