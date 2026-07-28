Gianni Sperti ricoverato in ospedale: “Intervento programmato, per fortuna è andato tutto bene”

Gianni Sperti fa chiarezza sui social dopo i rumor su un presunto malore. L’opinionista di Uomini e Donne ha confermato il ricovero in un ospedale di Bari, che Fanpage.it aveva contattato nei giorni scorsi ricevendo un no comment.

Dopo giorni di indiscrezioni circolate in merito a un suo presunto malore, Gianni Sperti è intervenuto personalmente sui social per fare chiarezza e ha confermato di essere stato ricoverato in un ospedale in provincia di Bari, il De Bellis di Castellana Grotte. Fanpage.it aveva contattato la struttura nei giorni scorsi, ricevendo dall'ufficio stampa un "no comment" legato alle doverose tutele della privacy dei pazienti. Ora, tuttavia, l'opinionista storico di Uomini e Donne ha specificato che si è trattato solo di un intervento chirurgico programmato da tempo e perfettamente riuscito, lontano da qualsiasi quadro di emergenza.

A far scattare la catena di indiscrezioni era stata la segnalazione di un utente indirizzata all'esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale aveva condiviso la notizia della presenza del ballerino e opinionista all'interno dell'ospedale di Castellana Grotte. Nel giro di poche ore, l'informazione era stata ripresa e amplificata sui blog di settore, generando apprensione tra gli spettatori del programma e dando vita a ipotesi di malori improvvisi o complicazioni di salute.

Le parole di Gianni Sperti: "Sto meglio di prima"

Di fronte all'escalation delle speculazioni, Sperti ha scelto di intervenire personalmente, confermando l'effettiva permanenza in ospedale, ma ridimensionando l'intera vicenda: "Partiamo da un presupposto: non mi è mai piaciuto speculare sulla salute. Non l’ho mai fatto e non inizierò certo adesso. Non mi piace suscitare compassione e, quando posso, preferisco evitare di far preoccupare le persone che mi vogliono bene, la mia famiglia e chi mi segue. Però sì, ho affrontato un intervento programmato, non d’urgenza, e fortunatamente è andato tutto bene", ha spiegato il ballerino. Attualmente sta bene, "persino meglio di prima", ha azzardato. Per poi concludere con un ringraziamento generale rivolto ai medici. L'intervento chirurgico, dunque, non è stato dettato da un'emergenza estemporanea, ma rappresentava un appuntamento già pianificato da tempo, affrontato nel massimo riserbo nella sua terra d'origine.

Il desiderio di privacy espresso da Sperti in questa occasione riflette l'approccio che ha sempre mantenuto verso la sua sfera privata, pur vivendo da oltre tre decenni sotto i riflettori della televisione. Anche sulla sua vita sentimentale, ad esempio, ha sempre preferito evitare di condividerne dettagli, limitandosi a un racconto approssimativo di tanto in tanto, ma solo in poche e selezionate interviste. Come quando, nel salotto di Silvia Toffanin, rivelò che Paola Barale era stata l'unica donna che avesse mai amato.

Il rientro in vista della nuova stagione di Uomini e Donne

Chiusa la parentesi dell'operazione chirurgica e archiviati i pettegolezzi sulle sue condizioni di salute, dunque, per Gianni Sperti si prospetta un periodo di convalescenza e riposo nella sua Puglia. Una pausa necessaria prima della ripresa dei ritmi lavorativi autunnali, che lo vedranno nuovamente rioccupare la sua sedia al centro dello studio di Uomini e Donne per la ripartenza delle registrazioni.