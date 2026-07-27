Diamante corona il sogno di Bernadette, a Temptation la proposta che aspettava da 16 anni: Bisciglia in lacrime

Diamante a Temptation Island corona il sogno di Bernadette: la vicinanza alla single Martina gli ha permesso di capire che non vuole nessun’altra ragazza nella vita e chiede alla fidanzata di sposarlo. Filippo Bisciglia in lacrime per l’emozione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Diamante è corso sulla spiaggia con un mazzo di fiori in mano e ha fatto la proposta di matrimonio a Bernadette. L'esperienza a Temptation Island ha cambiato il loro rapporto in positivo e ha portato il ragazzo alla convinzione di volere un legame ancora più duraturo con la fidanzata. La risposta definitiva è arrivata nella puntata del 27 luglio del programma: la ragazza ha accettato il momento che aspettava da oltre 16 anni. Filippo Bisciglia invitato ufficiale, in lacrime a sua volta per l'emozione.

Diamante ama solo Bernadette: è la single Martina a farglielo capire

Il matrimonio era il motivo che aveva portato Bernadette a rivolgersi al programma, dopo un rapporto lungo oltre 16 anni. "Nonostante io gli chieda sempre di sposarmi, lui risponde che non è pronto e non mi fa nemmeno una promessa per il futuro", aveva raccontato. Diamante era invece alla ricerca di una "risposta dentro di sé" riguardo a questo passo, che finalmente ha trovato. La vicinanza alla single Martina ha però rischiato di far saltare tutto, mettendo a dura prova Bernadette.

Le immagini del fidanzato con la tentatrice hanno scosso particolarmente la ragazza, ma in modo del tutto inaspettato. Diamante infatti non ha intenzione di tradirla, anzi, ha capito di non voler nessun'altra nella sua vita: "Ho approcciato con Martina, è una bellissima persona, però nel mio cuore ero triste. Il mio cuore è già pieno, perché devo cercare altre cose? Non dovevo proprio entrare qui, sono un cogl**e che ha aspettato troppo". Uno dei pochi fidanzati che grazie a Temptation Island ha capito di voler coltivare il rapporto con la fidanzata e di non voler approfondire la conoscenza con nessun'altra, avendo già le risposte di cui era alla ricerca.

Leggi anche Chi è Martina Donati a Temptation Island 2026: la single che Diamante Crispino ha ringraziato prima del falò

La proposta di matrimonio di Bernadetta, Bisciglia scoppia in lacrime

Diamante ha camminato sulla spiaggia con un mazzo di fiori in mano e, una volta davanti a Bernadette, le ha confidato tutto il suo amore senza riserve. Un amore di cui è sempre stato certo ma che dentro a Temptation Island ha realizzato ancora di più: "Questo percorso l'avevo preso come leggero, invece ho capito tantissime cose. Non sapevo perché fossi venuto, questa risposta già la sapevo da tanto tempo. Qua dentro ho avuto quella scintilla in più. Il mio cuore è pieno". In lacrime Bernadette ha accettato quella proposta che aspettava da tempo, mentre Filippo Bisciglia e le altre fidanzate assistevano in lacrime a loro volta dal villaggio. "Ti direi di no solo perché ho aspettato tanto tempo", ha scherzato la ragazza ancora incredula e rispondendo naturalmente di sì. Invito ufficiale per Filippo Bisciglia al giorno del matrimonio, mentre Bernadette ha già scelto il nome del loro primo figlio, desiderio che nutre da tempo: Elpidio.