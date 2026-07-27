Cristian e Soraya escono separati, al falò si parla più di soldi e famiglia che di amore: “Fidanzati con mio padre”

Soraya ha chiesto il falò di confronto anticipato con Cristian a Temptation Island. Il motivo è non si sente più amata dal fidanzato e che non riceve da lui le attenzioni che vorrebbe. Il loro faccia però è tutto tranne che basato sui sentimenti: soldi e famiglia sono al centro e li portano sempre più distanti, fino alla decisione di separarsi. “Fidanzati con mio padre”, dice lei.

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Soraya ha preso una decisione definitiva sulla sua storia d'amore con Cristian. Nella puntata del 27 luglio di Temptation Island ha chiesto il falò di confronto anticipato con il fidanzato. La vicinanza al single Dimitri, sempre più forte, le ha fatto capire cosa desidera davvero: "Mi sono persa tante volte stando con Cristian, non mi voglio più perdere. Qua ho capito che merito di più".

Per Soraya Dimitri è "uno strumento"

Nel corso delle settimane è diventato sempre più stretto il legame tra Soraya e Dimitri, tanto che i due sono arrivati a un passo dal bacio. Un contatto anche fisico che ha aiutato la ragazza a capire di che persona ha bisogno al suo fianco nella vita: "Devo pensare a quello che voglio, non sto bene ormai da un po'". Una presa di posizione che non è inaspettata per il pubblico di Temptation Island, visto che da settimane Soraya aveva manifestato un certo distacco dal fidanzato e la voglia di mettere prima se stessa. La sua intenzione però non è quella di uscire dal villaggio con Dimitri, anzi, lei lo ha definito uno "strumento" perché le ha permesso di capire cosa vuole e non è una relazione con lui.

Non c'è amore al falò tra Cristian e Soraya, Bisciglia: "Basta soldi"

Dopo aver rifiutato il primo falò del fidanzato, questa volta è stata Soraya a richiederlo e Cristian ha accettato. Le idee della ragazza sono fin da subito chiare: si è accorta di non amarlo più e di non ricevere da lui le attenzioni che meriterebbe. "Lui non si è mai comportato da fidanzato, non mi ha mai fatto un complimento. Pensavo che fosse il suo carattere, invece qua mi sono riscoperta e ho capito che non devo elemosinare attenzioni. Non mi sentivo più amata, eravamo diventati due amici", ha spiegato.

Cristian era convinto di non amare la fidanzata, ma questo percorso lo ha fatto riscoprire geloso, tanto da averlo portato a chiedere un falò di confronto ancora prima: "Non ne potevo più, mentre tu parli male di me dal primo giorno". Soraya racconta di aver sofferto per le mancanze nel loro rapporto, soprattutto il fatto di non essersi sentita amata: "Non mi dai un briciolo di amore, qui ho maturato l'idea che non ti amo più, volevo una speranza che non è arrivata. Sei vuoto, è un anno che non mi tocchi".

Al contrario Cristian ha sempre parlato bene della fidanzata, ma sostiene che fuori dal programma lei non ci sia stata nel momento del bisogno, alludendo anche anche a una questione economica. "Sei legato ai soldi e basta. A me non interessano, grido che ti amo e tu non mi ami. Lui è rimasto per il contorno". "Il sentimento c'è, me ne vado quando è nullo. Sono rimasto con lei perché sto bene con la sua famiglia. Fai le lacrime da coccodrillo, sei un'attrice, non mi fai pena". La famiglia di Soraya è centrale nel loro rapporto, tanto che è stato il centro del loro discorso, così come il tema soldi, mentre l'amore è passato in secondo piano. Entrambi decidono di uscire separati e Soraya conclude: "Fidanzati con mio padre".