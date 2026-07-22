Andrea Dal Corso coinvolto in un violento incidente stradale: “Impatto frontale. Forse dovrò operarmi”

Andrea Dal Corso, ex volto di Uomini e Donne, si mostra in ospedale dopo uno scontro d’auto avvenuto una settimana fa. Al suo fianco la moglie Teresa Langella: “La nostra vita si è fermata, siamo stati in silenzio per lo shock”.

Momenti di paura per Andrea Dal Corso e Teresa Langella, una delle coppie più amate nate nello studio di Uomini e Donne. L'imprenditore ed ex corteggiatore è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto circa una settimana fa. A rivelarlo sono stati gli stessi diretti interessati attraverso una serie di storie pubblicate sui loro profili Instagram, rompendo un silenzio social che durava da diversi giorni e spiegando le ragioni del loro improvviso allontanamento.

Un impatto violento che ha provocato a Dal Corso diverse conseguenze fisiche e per il quale si rende ora necessario un possibile intervento chirurgico. Fortunatamente, nonostante la gravità dello scontro, il peggio sembra essere passato e Dal Corso ci ha tenuto a rassicurare personalmente i propri follower dal lettino d'ospedale.

Il racconto di Andrea Dal Corso dall'ospedale

Mostrando il braccio escoriato e il braccialetto identificativo dell'ospedale, Andrea Dal Corso ha spiegato la situazione attuale e la dinamica dell'incidente: "Ciao amici, una settimana fa ho subito un grave incidente frontale in auto. Ho passato momenti davvero difficili per svariati motivi che vi racconterò… In questo momento ho entrambe le braccia ingessate e forse dovrò operarne una, ma sto bene. Vi ringrazio tutti per i messaggi di conforto". Le parole lasciano intendere che dietro quanto accaduto ci siano ulteriori dettagli che l'ex volto del dating show intende chiarire più avanti, non appena le sue condizioni di salute gli permetteranno di tornare a pieno regime.

La story pubblicata su Instagram da Andrea Dal Corso

Le parole di Teresa Langella: "La nostra vita si è fermata"

Contestualmente, anche la moglie Teresa Langella ha condiviso una story sui social. L'ex tronista ha pubblicato la foto dell'automobile blu guidata da Andrea, la cui parte anteriore sinistra appare completamente distrutta dall'impatto frontale con gli airbag esplosi.

"La settimana scorsa la nostra vita si è fermata per qualche istante. Andre ha subito un grave incidente, un impatto frontale inevitabile. Abbiamo vissuto giorni di shock profondo e ci siamo presi questo silenzio per elaborare quanto accaduto e prenderci cura l'uno dell'altra. Vogliamo ringraziare le forze dell'ordine e chi ci è stato vicino in questo momento così difficile. Ci prenderemo ancora qualche giorno, cercando pian pianino di ritornare alla normalità."

Le parole di Teresa Langella

La coppia ha chiesto dunque ancora un po' di tempo prima di riprendere le consuete attività social. Il supporto di chi li segue si è presto manifestato in rete, con centinaia di messaggi di pronta guarigione indirizzati al veneto per superare questo delicato momento e l'eventuale operazione.