Csaba Dalla Zorza sta meglio dopo il malore ed è stata dimessa: “Sono tornata al lavoro”

Dopo il malore accusato in casa qualche giorno fa, Csaba Dalla Zorza è stata dimessa dall’ospedale. La conduttrice di Cortesie per gli ospiti ha aggiornato i follower su Instagram, tranquillizzandoli sulle sue condizioni di salute.

Dopo il malore accusato in casa qualche giorno fa e il successivo ricovero al Policlinico di Milano, Csaba Dalla Zorza si è ripresa. È stata la stessa conduttrice di Cortesie per gli ospiti a rassicurare i suoi follower, pubblicando un messaggio su Instagram in cui ha fatto sapere di essere già tornata al lavoro.

"Grazie di cuore per il vostro affetto e per tutti i messaggi che mi avete inviato. Sono commossa. Sto bene e sono tornata al lavoro (ancora tre settimane alle vacanze!)", ha scritto, chiudendo così una parentesi che le aveva procurato un grande spavento.

Anche il Policlinico di Milano, attraverso un commento, ha confermato la notizia delle dimissioni, ringraziando Csaba per le parole di apprezzamento rivolte al personale sanitario che si è preso cura di lei: "Grazie per le preziose parole rivolte a tutti i nostri professionisti che ogni giorno, con competenza e passione, sono sempre al fianco di chi ha più bisogno di cura. Sapere che si sente meglio è la notizia più bella. Un caro augurio di pronta ripresa".

La conduttrice si era sentita male qualche giorno fa mentre si trovava nella sua abitazione. Stava scendendo le scale quando ha avuto un mancamento che l'ha fatta cadere a terra. A fermare la caduta è stato sul pavimento contro il quale la donna ha battuto la testa. I soccorritori, intervenuti tempestivamente in ambulanza, l'hanno trasportata all'ospedale per gli accertamenti del caso, avendola ritrovata riversa a terra priva di sensi. Csasa, infatti, si è risvegliata solo una volta all'interno dell'ambulanza. Fortunatamente non sono emerse conseguenze gravi e, dopo gli esami di rito, Csaba è stata dimessa. A pochi giorni dall'accaduto, e già ristabilita, ha scelto di tornare subito al lavoro in attesa delle tanto agognate ferie estive per le quali, però, sarà costretta ad attendere ancora qualche settimana.