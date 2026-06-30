Roberta Bruzzone si occuperà di truffe su Rai2: è una delle novità dei palinsesti

Roberta Bruzzone condurrà “Dentro la truffa” e svelerà i meccanismi psicologici a cui ricorrono i truffatori per colpire le loro vittime.

Roberta Bruzzone presto su Rai2. La nota criminologa sarà al timone di un nuovo programma intitolato "Dentro la truffa". A svelare i dettagli di questo nuovo progetto che la vedrà protagonista è stata la diretta interessata. In un post pubblicato su Instagram ha spiegato che lo scopo di questo viaggio sarà quello di smascherare i meccanismi che si celano dietro alle truffe. Ancora non è stata stabilita la data di partenza, ma questa è una delle novità dei palinsesti Rai.

Roberta Bruzzone è anche una psicologa clinica e forense. Nella trasmissione "Dentro la truffa" farà luce sui meccanismi psicologici che intrappolano le vittime. Non c'è una persona più soggetta di un'altra. Come dimostrerà la criminologa, tra le vittime ci sono anche professionisti, intere famiglie, aziende o persone anziane. Alla base di una truffa c'è una manipolazione che nasce da un primo aggancio emotivo.

Roberta Bruzzone

Dunque, è errato pensare a questo tipo di reato come a una fredda tecnica che viene replicata di volta in volta. I truffatori riescono a farsi largo emotivamente nella vita della vittima prescelta. In poco tempo costruiscono una fiducia del tutto artificiale, riescono a insinuarsi in un momento di fragilità, a sedurre e a diventare un punto di riferimento fino a ottenere tutto ciò che desiderano.

Roberta Bruzzone ha svelato quali saranno gli argomenti trattati nel suo nuovo programma. Dentro la truffa è un viaggio nella psicologia dell'inganno. Si propone di analizzare le strategie a cui ricorrono i truffatori, i comportamenti che si ripetono di volta in volta, i meccanismi psicologici che riescono a innescare per isolare la vittima, confonderla e poi colpirla: "Lo faremo senza allarmismi inutili, ma senza nemmeno edulcorare la realtà. Perché conoscere il raggiro è il primo passo per disinnescarlo".