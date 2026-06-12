Roberta Torresan a La Volta Buona racconta i tradimenti durante le nozze: “Mi è successo tre volte”

A La Volta Buona la wedding planner Roberta Torresan racconta tre episodi di tradimento legati ai matrimoni: nel parcheggio durante il ricevimento, prima delle nozze e in viaggio di nozze.

A La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo, spazio a un tema che raramente trova posto nei salotti pomeridiani: i tradimenti che avvengono proprio nel giorno delle nozze, o nelle ore immediatamente precedenti e successive. A raccontarli è Roberta Torresan, wedding planner che nel corso della sua carriera si è trovata più volte testimone di episodi che con la cerimonia avevano poco a che fare.

Il tradimento nel parcheggio durante il ricevimento

Il primo episodio raccontato da Torresan riguarda un ricevimento già in corso. "Come è possibile che si tradisce anche il giorno delle nozze?" chiede Balivo, e la wedding planner non si fa pregare. "In due occasioni. Una volta lo sposo ha tradito la sposa nel parcheggio della villa. Si è assentato, dovevamo tagliare la torta, dov'è lo sposo? dov'è lo sposo? E l'ho visto, ma ho fatto finta di niente. Non sono intervenuta, perché non potevo. Gli ho solo detto: ti stiamo aspettando per il taglio della torta. Lei era un'ospite".

Alla domanda di Balivo su chi fosse coinvolto – "di lei o di lui?" – la risposta è netta: "di lei". Lo sposo, in pratica, si allontana dal proprio ricevimento per un incontro con un'invitata, mentre gli ospiti restano in attesa del taglio della torta.

La sposa che rinuncia alle nozze

Il secondo caso ha per protagonista la sposa, e si colloca nei giorni che precedono la cerimonia. "Anche la sposa. Non durante il ricevimento, ma durante il percorso. Prima di arrivare alle nozze. Lei mi disse: sono profondamente in crisi, ho incontrato quest'uomo… e cosa puoi fare?".

La vicenda, racconta Torresan, si chiude con un esito che lei stessa definisce fortunato: "Alla fine per fortuna non siamo arrivati alle nozze. Lui, però, si è sposato con un'altra dopo sei mesi. Evidentemente era un matrimonio che non si doveva fare". Un matrimonio annullato all'ultimo momento e un secondo matrimonio celebrato pochi mesi dopo, da parte dello sposo "scartato".

L'istruttore di tennis in viaggio di nozze

Il terzo episodio si sposta sul viaggio di nozze, quindi a cerimonia già avvenuta. Ed è un vecchio classico, un cliché: l'istruttore di tennis. "Mi è capitato anche a un viaggio di nozze. Lei è uscita dalla stanza. All'alba ha incontrato un istruttore di tennis". A questo punto Balivo chiede l'epilogo della vicenda – "si sono lasciati?" – e la risposta smentisce le aspettative: "No, no. Stanno ancora insieme".

A chiudere il blocco, una battuta della stessa Torresan, che lascia intendere quanto il suo archivio di aneddoti sia tutt'altro che esaurito: "Io custodisco segreti". Caterina Balivo ne approfitta per rivolgersi al pubblico e chiudere con ironia: "Salutiamoli se vi siete riconosciuti".