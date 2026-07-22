Temptation Island, sesta puntata in diretta: Iris e Andrea escono insieme, Giovanni si chiude in bagno con Elisa

Stasera, lunedì 20 luglio 2026, va in onda una nuova puntata di Temptation Island con Filippo Bisciglia: a partire dalle ore 21.30 in tv su Canale 5 e in streaming su Witty. Stando alle alle anticipiazioni ci saranno nuove richieste di falò, fughe dal villaggio e nuovi avvicinamenti con i tentatori e le tentatrici. Tutti gli sviluppi sulle coppie rimaste del villaggio: Giovanni e Sabrina, Francesca e Danilo, Soraya e Cristian, Iris e Andrea, Bernadette e Diamante.
Francesca vede Danilo con la tentatrice Giulia: "Neanche a me guarda così"
Ancora un altro fronte della serata: Francesca e Danilo. Il recap: fidanzati da quattro anni, con Francesca che considera Danilo troppo bugiardo. La difesa di lui è già entrata nella storia del programma: le foto compromettenti che lei aveva visto erano, a suo dire, tutte frutto dell'intelligenza artificiale.
Nel viaggio nei sentimenti, però, Danilo ha ammesso di sentirsi troppo sotto pressione.
È una coppia verace, di quelle in cui il dialetto scorre a ogni frase – e non è un caso, visto che le storie di Temptation che funzionano di rado nascono troppo a nord. Nel pinnettu Francesca si strugge per l'ennesimo video del compagno con la tentatrice Giulia: "Cioè guarda come la guarda, neanche a me guarda così".
Le immagini non le danno tregua. Giulia raggiunge Danilo in stanza e lui le presta una felpa. Francesca la riconosce all'istante e scoppia a piangere: "L'abbiamo comprata insieme. Questa è la felpa che metto anche io". Una felpa condivisa che finisce addosso a un'altra: il tradimento passa anche dal guardaroba. Il video prosegue con Giulia che si addormenta sul letto di Danilo, poi i due che tornano fuori e giocano avvolgendosi in una coperta.
Francesca, in lacrime, mette a fuoco quello che teme di più: "Lui è preso proprio. Quando mai lui a me mi guarda così".
A questo punto, Francesca capisce, consigliata anche da Soraya, che è arrivato il momento di aprirsi. E Francesca si concederà di più al single Marco.
Giovanni al falò vede Sabrina rifiutata dal tentatore Lory: "I baci non si chiedono"
Si cambia fronte e stavolta è Giovanni, al falò dei fidanzati, a ricevere un video su Sabrina. La prima immagine lo colpisce subito: Sabrina chiede al suo tentatore se costruirebbe una vita con lei. "Se nascono delle amicizie è giusto anche tenerle", risponde Lory, prima di stanarla, "O intendevi altro?". "Questo", ammette Sabrina con lo sguardo a terra. E il tentatore affonda: "Se me lo dici guardando a terra, non me la racconti".
Giovanni incassa e commenta in un dialetto così stretto che perfino Bisciglia chiede di tradurre. Il senso è "Come se io non ci fossi". Le immagini proseguono e Lory si trasforma in analista del rapporto: "Tu sei arrivata già alla conclusione, a quello che vuoi. Perché ti piaccio tanto".
"Sì", conferma Sabrina. "Era così difficile dirlo? Tu il quadro della tua situazione ce l'hai", incalza lui, "E a questo punto devi cominciare oltre a goderti l'esperienza a tirare le somme prendere una decisione". Giovanni sbotta di nuovo in dialetto: "A decisione a pigghio yo, na pigghi tu", la decisione la prendo io, non tu.
Poi la scena che ribalta i ruoli. Nei video Sabrina chiede a Lory un bacio, e il tentatore – nel paradosso più gustoso della serata – le fa la lezione sull'autenticità: "Ma come, tu chiedi i baci così?". "Non me lo vuoi dare?", insiste lei. "Ma è una roba costruita. Non è così. Dammi un bacio? Non funziona così. Serve un momento. Deve essere una cosa sincera. I baci non si chiedono", la respinge Lory. "Ma io te lo chiedo", ribatte Sabrina, e lui la blocca definitivamente.
Un rifiuto in piena regola: un palo. Il tentatore diventa custode del romanticismo e Sabrina resta a mani vuote. Giovanni, dall'altra parte, non trattiene la soddisfazione: "Un pensiero mio istintivo? Mi metto in imbarazzo per lei. Elemosina un bacio e quello ti dice pure no. È una cosa folle".
Giovanni si chiude in bagno con Elisa, Sabrina guarda le immagini al falò: "Fa schifo"
Cambio di villaggio e cambio di registro. Il recap su Sabrina e Giovanni: Sabrina si è lasciata andare con il suo tentatore e ha detto no per due volte al falò di confronto. A quel punto Giovanni ha scelto una linea diversa – rimettersi in gioco e godersi il percorso con le tentatrici. E stasera, per la prima volta dall'inizio dell'esperienza, è Sabrina a vedere le immagini del fidanzato.
Scopre così che Giovanni, dopo i suoi due rifiuti, ha deciso di ricambiare la moneta e ha avviato la conoscenza con la tentatrice Elisa. Il canovaccio è quello di sempre: lui che scherza, la corteggia, la bacia. Sabrina commenta a denti stretti: "ridicolo".
Le immagini proseguono e Giovanni continua a mostrarsi interessato: "Sei intelligente, sei bella, sei buona, sei una persona che ti alleggerisce la vita per come sei tu", dice a Elisa. Parole che colpiscono Sabrina in pieno. Poi la clip in cui Elisa entra nella stanza con Giovanni e i due si spostano in bagno, dove le telecamere non arrivano. "Ma che stanno facendo?", chiede Sabrina, mentre Bisciglia la lascia guardare senza interromperla. Il sospetto di un bacio resta appeso, affidato all'immaginazione: dal bagno Giovanni esce con aria soddisfatta, e più tardi uno degli altri fidanzati fornisce l'indizio più eloquente della serata, "Perché c'è una mano stampata sullo specchio".
Alla fine del video Sabrina non fa sconti: "Fa schifo. Mi sono goduta l'esperienza, ma non mi sono permessa di chiudermi nel bagno e illuderlo o fare qualcosa di sbagliato. Che lui lo faccia per vendetta, questa cosa mi fa rabbia. Se all'inizio mi stavo dispiacendo, vedendo il dopo, mi fa ribrezzo. Escludo che lui abbia interesse, lo sta facendo apposta".
Falò Iris e Andrea, escono insieme: "Partiamo da zero". Lei: "Non vuol dire che non ti ho perdonato"
Bisciglia va dritto al punto: "Perché questo pentimento dovrebbe esser diverso da tutti gli altri, spiegacelo". Domanda legittima, visto che fino a lunedì Andrea lo abbiamo visto sciogliersi tra le braccia della tentatrice Sary.
Iris affonda per prima: "Ti manca la mummia". Andrea gioca di rimessa: "Nessuna mummia. Mi manchi. Oggi ai ragazzi ho detto che mi mancava la voce, il sorriso". E racconta di essersi sorpreso, la sera prima a letto, a pensare in dialetto "mi manca ‘o sorriso" di lei, cosa che a suo dire prima di Temptation Island non gli era mai capitata.
Bisciglia lo incalza su un terreno più concreto: "Prova a dirle come cambierà la vita". Andrea parte con il classico "Io ti amo assai", ma il conduttore non lo lascia cavarsela: "Non le basta", spiega, "Vuol sapere come cambierà la vita". E qui arriva la promessa che vale l'intera serata: "Mi sveglierò da solo, ci posso provare", scherza, salvo mettere subito le mani avanti, "Ma io finisco alle tre di notte di lavorare". Bisciglia rilancia: "Le preparerai la colazione?".
La replica di Iris scava più a fondo di qualsiasi battuta: "I ragazzi mi preparavano la colazione, il pranzo…io ho bisogno di un uomo, capito? Che già non ho avuto. E quindi voglio sentirmi amata", dice in lacrime.
La giocata finale di Andrea
Andrea cala allora la carta finale: le confessa di aver provato a raggiungerla nell'altro villaggio. "Ma veramente?", e a quel punto la resistenza di Iris è già crollata. "Io lo vedo onesto, però mi viene difficile fidarmi", ammette. "Col tempo avrai le risposte tue", promette Andrea. Lei ribatte con l'unica obiezione che conta: "Ma tu dovevi iniziare a farlo già da qua dentro".
Poi la domanda fatidica di Bisciglia. Andrea risponde sì: "Voglio tornare a casa con Iris". Lei tentenna ancora, "Se usciamo insieme…", e lui chiude con il grande classico del falò, "Partiamo da zero". L'ultimo brivido lo regala lei, sospesa tra il cuore e la testa: "Non ce la faccio…non ti credo…".
Alla fine Iris scioglie la riserva, ma senza sconti. "Non vuol dire che ti ho perdonato, usciamo insieme perché avremo modo di parlarne meglio. Spero di avere risposte nel tempo", mette in chiaro prima di alzarsi dal falò. Un perdono a metà, con la clausola scritta a caratteri cubitali: la seconda possibilità è un colloquio ancora aperto, non un'assoluzione.
Poi il bacio, e i due lasciano il programma insieme. Lieto fine, o quantomeno il finale che il pubblico aspettava, con la riserva mentale di lei a fare da postilla. Andrea, l'uomo che a Temptation Island ha riscoperto a cosa servono gli occhi e cosa significa saltare il pranzo, torna a casa con la fidanzata.
Ma di questa coppia ce ne ricorderemo alla fine, quando ci sarà il tradizionale appuntamento "un mese dopo" per capire se qualcosa è cambiato per davvero.
Falò Iris e Andrea, lui misura l'amore così: "Oggi non ho neanche pranzato"
Il confronto prosegue e Iris smonta pezzo per pezzo la conversione improvvisa di Andrea. "Io non guardo più i suoi video perché tanto me li ricordo, lui non si rende conto quindi per me non ha senso", spiega. Andrea insiste sulla sua illuminazione: "Sei tu che non capisci io per una volta ho capito".
A quel punto parte la gara delle prove d'amore, misurate in unità piuttosto originali. "Io oggi fremevo", annuncia lui. Iris non si scompone: "Ma perché tu sei abituato". E lui rilancia con l'argomento che ritiene decisivo: "Io oggi non ho neanche pranzato".
Il salto del pranzo è il certificato sentimentale dell'uomo del Sud: Temptation Island aggiunge una voce al vocabolario amoroso.
Interviene Bisciglia, che gira la domanda a Iris: "Tu non credi alle sue parole?" La risposta è il ritratto involontario del loro rapporto: "In parte può essere vero, penso che a lui manchi ciò che fa Iris per lui. Io a lui cerco di non fargli mancare mai nulla. In tutto. Dall'attenzione più banale, svegliarlo perché lui non si sveglia con la sveglia, gli sto vicino, se ha un problema lo ascolto. Lui tutte queste cose con me non lo fa". Tradotto: lei gli fa da sveglia umana, lui se ne accorge solo adesso che rischia di perderla.
E la resa dei conti si chiude con la confessione più stringata della serata. Due parole, non una di più: "Ho trascurato".
Il falò di confronto tra Andrea e Iris, lui: "Sary? Gli occhi sono fatti per guardare"
Il primo falò della serata è quello di Iris e Andrea, e va in scena un copione che Temptation Island ripropone a ogni edizione: Andrea passa le giornate a inseguire la tentatrice Sary, salvo avere un soprassalto di coscienza in piena notte. Davanti agli altri fidanzati confessa: "Mi manca assai, te lo giuro. Io me ne devo andare non ce la faccio". Da lì scatta il rituale ormai noto – la fuga verso l'altro villaggio, la produzione che lo blocca, la richiesta di falò in serata.
Iris accetta e si presenta. Andrea apre con "Non ce la faccio a stare senza di te", ma lei non gli concede scorciatoie: "Sì, ma tu hai bisogno di quello che faccio io per te. Non sei innamorato di me. Perché una persona innamorata non fa quello che fai tu".
Poi parte la rassegna dei video, che ridimensiona parecchio le sue arringhe. All'inizio Andrea la descriveva come "statica" e "poco intraprendente", poi arrivano le clip con Sary. Il confronto scivola in un pugliese stretto destinato a diventare cult: "Tu ti sei messo a fare il porco. Io queste cose le guardavo dall'altra parte e cercavo conferme. Le guardavi il seno". La difesa di Andrea sfiora la lezione di anatomia: "Vabbè ma è normale guardare il seno, è una cosa normale che le persone guardano. Gli occhi ce li abbiamo per guardare". Iris, glaciale: "Ma una volta guardi".
Poi il video in cui Sary gli promette "Ti vengo a trovare a Taranto", e Iris glielo restituisce identico: "Ti vengo a trovare a Taranto?". Andrea prova l'ultima arringa: "Io non ti ho mai mancato di rispetto. Dimmi che cosa ho fatto?". Il verdetto di Iris non ammette repliche: "Hai fatto il porco!"
La teoria oculistica di Andrea
Il falò sta tutto nella teoria oculistica di Andrea: "Gli occhi ce li abbiamo per guardare". Una linea difensiva che trasforma il falò in una conferenza sull'anatomia umana, con Sary come materiale didattico e Iris nel ruolo della commissione d'esame che lo boccia. È il meccanismo comico di Temptation: il fidanzato che scambia il tradimento per un riflesso involontario del nervo ottico, e la fidanzata che gli ricorda la differenza tra "una volta guardi" e sei settimane di full immersion.
Al via la sesta puntata di Temptation Island
È cominciata su Canale 5 la sesta puntata di Temptation Island. Filippo Bisciglia apre la serata dal villaggio: da qui in avanti seguiamo in diretta falò, confronti e colpi di scena, aggiornamento dopo aggiornamento.
Danilo e Francesca, lei sempre più vicina al single Marco Fatata
Continua a vacillare anche il rapporto tra Danilo e Francesca. Dopo aver visto il compagno stringere il legame con la single Giulia, Francesca deciderebbe di approfondire la conoscenza con il single Marco Fatata, verso il quale confesserebbe un interesse sincero. Due percorsi che si allontanano e un altro fronte pronto a deflagrare nelle prossime puntate.
A che ora finisce Temptation Island stasera
La puntata dovrebbe chiudersi in seconda serata inoltrata, tra la mezzanotte e l'una, in linea con la durata degli episodi di questa stagione. La messa in onda può prolungarsi in caso di falò particolarmente lunghi o di confronti aggiunti nel finale.
Iris torna con Andrea e lascia Temptation Island mano nella mano
Uno dei nodi più tesi dell'edizione si scioglierebbe stasera. Andrea chiederebbe il falò di confronto anticipato a Iris e lei, dopo un primo tentennamento, deciderebbe di raggiungerlo. Lui le confesserebbe di aver capito che è lei la donna della sua vita e le chiederebbe di ricominciare. Tra qualche rimprovero, Iris concederebbe una seconda possibilità e la coppia lascerebbe il programma insieme.
Bernadette e Diamante, la proposta di matrimonio a Temptation Island
Colpo di scena per una coppia finora rimasta ai margini del racconto. Bisciglia entrerebbe nel villaggio delle fidanzate per mostrare a Bernadette il video di un aperitivo tra il compagno Diamante e una tentatrice.
Ma al termine di quell'incontro l'ex calciatore si direbbe più convinto che mai, chiedendo alla produzione di aiutarlo a organizzare una proposta di matrimonio. Un ribaltamento inatteso in una serata di crisi.
Giovanni e Sabrina, lei rifiuta il falò e si avvicina al single Lory
Il percorso di Giovanni e Sabrina si fa incandescente. Dopo aver incassato per due volte il no della compagna al falò di confronto anticipato, Giovanni passerebbe al contrattacco avvicinandosi alla single Elisa. Sabrina, dal canto suo, arriverebbe a chiedere un bacio al single Lory e a vivere un momento di intimità con lui. Davanti a quelle immagini Giovanni si domanderà se tra i due sia scattato qualcosa, ma la risposta slitterebbe alle prossime puntate.
Temptation Island inizia alle 21.30 dopo La ruota della fortuna
La puntata prende il via intorno alle 21.30 su Canale 5, subito dopo l'access prime time affidato a La ruota della fortuna. L'orario può slittare di qualche minuto in base alla durata del preserale e degli spot: meglio sintonizzarsi già dalle 21.20 per non perdere l'apertura di Filippo Bisciglia.
Dove vedere Temptation Island in tv e in streaming e come rivederla
Temptation Island va in onda in diretta su Canale 5. La diretta streaming è disponibile su Witty TV e su Mediaset Infinity, dove la puntata resta poi consultabile on demand insieme ai contenuti extra, ai falò integrali e ai momenti non trasmessi in prima serata. Sempre su Mediaset Infinity si possono rivedere gli episodi già andati in onda dall'inizio dell'edizione.
Temptation Island triplica: puntate lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29
La prossima settimana l'appuntamento con Temptation Island triplica. Il docu-reality di Filippo Bisciglia andrà in onda su Canale 5 in tre serate consecutive – lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 – per accompagnare il pubblico verso i falò di confronto finali e l'epilogo dei percorsi delle coppie. Una programmazione fitta che accelera il racconto nella fase decisiva dell'edizione.
Le anticipazioni della sesta puntata di Temptation Island del 22 luglio
La sesta puntata guidata da Filippo Bisciglia, in onda stasera su Canale 5, si annuncia densa di svolte. Secondo le anticipazioni un falò di confronto si chiuderà con un ritorno di coppia e l'uscita dal programma, mentre in un altro villaggio maturerebbe addirittura una proposta di matrimonio. Restano sotto osservazione i percorsi di Giovanni e Sabrina, Iris e Andrea, Bernadette e Diamante, Danilo e Francesca, tra avvicinamenti ai single e tensioni pronte a esplodere.