Temptation Island, sesta puntata in diretta: Iris e Andrea escono insieme, Giovanni si chiude in bagno con Elisa

Si cambia fronte e stavolta è Giovanni, al falò dei fidanzati, a ricevere un video su Sabrina. La prima immagine lo colpisce subito: Sabrina chiede al suo tentatore se costruirebbe una vita con lei. "Se nascono delle amicizie è giusto anche tenerle", risponde Lory, prima di stanarla, "O intendevi altro?". "Questo", ammette Sabrina con lo sguardo a terra. E il tentatore affonda: "Se me lo dici guardando a terra, non me la racconti".

Giovanni incassa e commenta in un dialetto così stretto che perfino Bisciglia chiede di tradurre. Il senso è "Come se io non ci fossi". Le immagini proseguono e Lory si trasforma in analista del rapporto: "Tu sei arrivata già alla conclusione, a quello che vuoi. Perché ti piaccio tanto".

"Sì", conferma Sabrina. "Era così difficile dirlo? Tu il quadro della tua situazione ce l'hai", incalza lui, "E a questo punto devi cominciare oltre a goderti l'esperienza a tirare le somme prendere una decisione". Giovanni sbotta di nuovo in dialetto: "A decisione a pigghio yo, na pigghi tu", la decisione la prendo io, non tu.

Poi la scena che ribalta i ruoli. Nei video Sabrina chiede a Lory un bacio, e il tentatore – nel paradosso più gustoso della serata – le fa la lezione sull'autenticità: "Ma come, tu chiedi i baci così?". "Non me lo vuoi dare?", insiste lei. "Ma è una roba costruita. Non è così. Dammi un bacio? Non funziona così. Serve un momento. Deve essere una cosa sincera. I baci non si chiedono", la respinge Lory. "Ma io te lo chiedo", ribatte Sabrina, e lui la blocca definitivamente.

Un rifiuto in piena regola: un palo. Il tentatore diventa custode del romanticismo e Sabrina resta a mani vuote. Giovanni, dall'altra parte, non trattiene la soddisfazione: "Un pensiero mio istintivo? Mi metto in imbarazzo per lei. Elemosina un bacio e quello ti dice pure no. È una cosa folle".