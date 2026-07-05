Andreas Muller in ospedale: “Ho avuto una forte reazione allergica, il mio corpo si è riempito di macchie”

Andreas Muller ricoverato in ospedale per via di una “forte reazione allergica”, come ha raccontato lui stesso sui social: “Il mio corpo ha iniziato a diventare rosso e nel giro di pochi minuti pieno di macchine”. Il ballerino è fuori pericolo, anche se non ha ancora capito quale alimento ha causato la reazione.

Andreas Muller in ospedale. Il coreografo e ballerino, marito di Veronica Peparini, è stato ricoverato a seguito di una reazione allergica. Al momento è fuori pericolo, come ha raccontato sui social in alcune stories e video, e ha invitato tutti coloro che lo seguono a prestare attenzione alle allergie. Di recente Aldo Montano è stato ricoverato per shock anafilattico dopo aver mangiato un piatto di pasta in un ristorante a Roma, a causa della sua allergia alla caseina, che sarebbe potuta costargli la vita.

Andreas Muller si trovava a Sapri per lavoro e durante un pranzo ha iniziato a sentirsi male. Il suo corpo ha avuto una reazione allergica a un alimento, che al momento non conosce con certezza: "Ho iniziato a sentire le palpitazioni ovunque, il mio corpo diventare rosso nel giro di pochi minuti e pieno di macchie". Il ballerino si è spaventato perché "non mi era mai successo" e ha deciso di recarsi subito in ospedale. Una volta arrivato, la situazione è migliorata grazie a cortisone e antistaminico, anche se dovrà sottoporsi a degli accertamenti per capire cosa ha causato la reazione. Le ipotesi, ha spiegato, potrebbero essere "tonno, pistacchio o cavolo viola".

"Non c'è da sottovalutare il problema", ha concluso Muller. Ad accompagnare il messaggio una foto di Aldo Montano, che di recente è stato ricoverato d'urgenza proprio per una reazione allergica, uno shock anafilattico, che poteva costargli la vita. Lo sportivo si è mostrato in ospedale con la mascherina dell'ossigeno e ha raccontato cosa gli è accaduto: "Sono allergico alla caseina. Dopo aver comunicato la mia allergia, mi sono trovato a combattere per la vita. Non esistono ‘piccole distrazioni' quando le conseguenze possono essere uno shock anafilattico".