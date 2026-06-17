Adriano Pappalardo, le condizioni di salute dopo il ricovero: “Aveva un problema al cuore, ora sta bene”

Come sta Adriano Pappalardo dopo il ricovero. Parla il figlio Laerte. L’artista è stato dimesso e sta bene. Nei giorni scorsi si è sottoposto a un intervento perché da due anni era “afflitto da fibrillazione atriale”.

Adriano Pappalardo è stato ricoverato nei giorni scorsi. Il figlio Laerte ha dato alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, rassicurando tutti coloro che si sono preoccupati. L'artista, infatti, è già stato dimesso. Da due anni soffriva di fibrillazione atriale e si è messo nelle mani di un luminare che ha risolto il suo problema.

Come sta Adriano Pappalardo: è già stato dimesso

Laerte Pappalardo, ospite del programma La volta buona, si è scusato per avere destato preoccupazione pubblicando la foto che ritraeva il padre in un letto d'ospedale: "Però sono stato chiaro nel dire che il problema si è risolto". Quindi ha spiegato di cosa si è trattato: "Mio padre è stato operato al cuore". E ha aggiunto che l'artista, da due anni, ha "una fibrillazione atriale" quindi "un'aritmia, battiti irregolari". Una situazione che lo affliggeva anche a livello psicologico. Già in passato aveva provato a risolvere la situazione: "Aveva fatto un intervento precedente che non aveva funzionato quindi si era cronicizzata". Laerte ha colto l'occasione per ringraziare nuovamente il luminare che si è preso cura di suo padre:

Il professore Andrea Natale è un luminare per la fibrillazione atriale nel mondo. Ha adottato una nuova tecnica che ha inventato lui. Mio padre sta bene. È tutto a posto, grazie per l'enorme affetto che ho ricevuto. Era più in crisi mia madre di lui. Grazie anche al Policlinico di Tor Vergata.

Adriano Pappalardo ricoverato nei giorni scorsi

La foto condivisa da Laerte Pappalardo su Instagram

Nei giorni scorsi, è stato proprio Laerte Pappalardo a rendere pubblica la notizia dei problemi di salute del padre Adriano. Lo ha fatto tramite una storia diffusa su Instagram: una foto che ritraeva il noto artista in un letto d'ospedale accompagnata da un ringraziamento rivolto al cardiochirurgo che si è preso cura di lui. Il cinquantenne aveva preferito non dilungarsi troppo sul motivo del ricovero. Laerte Pappalardo si era limitato a dire che il "problema che affliggeva mio padre" è stato risolto.