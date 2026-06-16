Adriano Pappalardo in ospedale, il figlio Laerte condivide la foto dal letto: “Un problema che lo affliggeva”

“Ringrazio il prof Andrea Natale per aver risolto il problema che affliggeva mio padre”, così Laerte Pappalardo ha condiviso una foto del noto cantante nel letto di ospedale del policlinico Tor Vergata.

"Ringrazio il grandissimo prof Andrea Natale per aver risolto un problema che affliggeva mio padre", così Laerte ha condiviso la foto dal letto dell'ospedale dov'è ricoverato suo padre Adriano Pappalardo. Nessuna specifica sul motivo dell'intervento al Policlinico Tor Vergata né altri aggiornamenti sullo stato di salute del cantante.

L'unico elemento che potrebbe ricondurre a un minimo di ipotesi è il nome del cardiochirurgo destinatario dei ringraziamenti. Andrea Natale è esperto di livello mondiale nel trattamento della fibrillazione atriale, ha studiato anche negli Stati Uniti ed è tornato in Italia per insegnare e promuovere nuove tecnologie in sala operatoria. Di fatto, il problema in questione è stato risolto, stando alle parole di Laerte Pappalardo sui social, e il cantante sarebbe in fase di recupero.

La foto condivisa da Laerte Pappalardo su Instagram

Grande appassionato di volo e sport estremi, Adriano Pappalardo ha dovuto affrontare le conseguenze di due importanti incidenti, in particolare nel 2011 quando è rimasto coinvolto in un incidente con il deltaplano mentre era vicino Tarquinia, risoltosi fortunatamente con accertamenti clinici e la medicazione di varie escoriazioni. Nell'agosto del 2016 invece è rimasto vittima di un incidente ben più grave durante un volo in parapendio, a seguito del quale è stato ricoverato all'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina con un quadro complesso ma fuori pericolo di vita. Al tempo riportò fratture multiple alle costole, una frattura alla tibia e un trauma cranico (con ematoma alla testa). Nonostante la gravità dell'impatto, riuscì a riprendersi completamente nel giro di pochi mesi. Poco dopo, fu sempre il figlio Laerte a dover intervenire per tranquillizzare i fan del padre e lo fece con un post su Facebook: "Grazie per l'interessamento, appena posso rispondo a tutti. Poteva andare peggio ma fortunatamente a mi padre je devi sparà pe ammazzallo!".