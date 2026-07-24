Natalia Paragoni continua la chemioterapia, suo padre sceglie di starle accanto rasandosi la testa a metà

Natalia Paragoni ha pubblicato uno scatto di suo padre che per starle accanto ha deciso di compiere un grande gesto d’amore, rasandosi la testa a metà. Un modo per stare accanto a sua figlia che a soli 28 anni sta proseguendo nel suo percorso di guarigione dal linfoma di Hodgink.

Da quando ha voluto condividere il suo percorso di guarigione sui social, Natalia Paragoni racconta ai suoi followers anche i momenti più intimi di questo cammino, parlando non solo di sé, ma anche di chi le sta accanto. Poco dopo la nascita della sua secondogenita, l'influencer ha dovuto fare i conti con la diagnosi di linfoma di Hodgkin, che ha scoperto a seguito di alcuni accertamenti, dopo aver sentito un ingrossamento lungo il collo. Nelle ultime ore, Paragoni ha pubblicato una foto del suo papà, che ha deciso di starle accanto compiendo un gesto più che significativo.

Può sembrare una cosa da poco, ma quanto ha deciso di fare il padre di Natalia Paragoni è una grande dimostrazione d'amore, di vicinanza nei confronti di una figlia che, così giovane, deve affrontare un percorso faticoso e nel quale non mancano preoccupazioni. "Amo la mia famiglia" scrive Natalia, pubblicando uno scatto in cui il suo papà appare sorridente, dopo essersi rasato metà testa. Non è il primo caso di familiari, compagni, amici che per stare accanto ai propri cari hanno deciso di immedesimarsi a tal punto da provare sulla propria pelle, cosa significhi veder cambiare il proprio aspetto, vedere il proprio volto riflesso nello specchio diverso dal solito. È successo, ad esempio all'ex portiere della Roma, Julio Sergio, che si è rasato i capelli insieme al figlio 15enne, Enzo, al quale è stato diagnosticato un tumore cerebrale. Lo aveva fatto nel 2022 anche l'ex calciatore dell'Atletico Madrid, Angel Correa, che si era rasato i capelli per stare accanto alla madre, affetta da tumore.

"Pov: quando scrivo sul gruppo famiglia che oggi ho fatto la 5/8 chemio" aveva scritto Natalia Paragoni su Instagram, mostrando poco dopo la foto del papà. L'influencer sta portando avanti le cure previste e in un video ha anche raccontato che i primi esiti sono più che soddisfacenti, che pian piano la malattia sembra regredire, ma i passi da fare sono ancora tanti e nonostante le difficoltà la 28enne non si abbatte e cerca di trovare la forza per dare speranza anche alle sue bambine: "Cerco di andare avanti con la mia quotidianità" ha detto a inizio giugno, un mantra che le serve per non perdere la lucidità necessaria che, in un momento così delicato, è fondamentale non perdere.