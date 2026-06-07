Natalia Paragoni: “Cerco di andare avanti con la mia quotidianità, questa settimana la seconda chemio”

Dopo la diagnosi di linfoma di Hodgkin all’ottavo mese di gravidanza e l’annuncio su Instagram, Natalia Paragoni ha raccontato che continuerà a raccontare sui social il suo percorso, ringraziando chi le è stato vicino: “Questa settimana la seconda chemio, cercherò di andare avanti con la mia quotidianità”.

Natalia Paragoni ha ricevuto la diagnosi di linfoma di Hodgkin all'ottavo mese di gravidanza. Poco dopo la nascita della piccola Beatrice, la seconda figlia con Andrea Zelletta, ha iniziato le cure. Un percorso oncologico che ha scelto di raccontare sui social, come ormai da anni fa con ogni aspetto della sua vita, sia positivo che negativo.

Pochi giorni dopo aver reso pubblica la diagnosi, l'influencer ed ex volto di Uomini e Donne ha mostrato il momento in cui si è tagliata i capelli. Dopo la prima chemioterapia, ha iniziato a perdere alcune ciocche e ha deciso di accorciarli. Il video è stato condiviso sui social e ad accompagnarla c'era la prima figlia Ginevra, con cui ha scherzato sulla lunghezza dei capelli. "Vi porterò con me in tutta questa esperienza, come ho sempre fatto", ha raccontato tra le storie Instagram.

Paragoni non intende smettere di raccontarsi, anzi, al contrario, pur sapendo che un cambiamento è in qualche modo inevitabile: "Cercherò di andare avanti con la mia quotidianità, lo stare con la mia famiglia, il lavoro, l'essere felice e triste. Qualunque cosa, non voglio cambiare niente, anche se sarà inevitabile qualche cambiamento".

Subito dopo la nascita di Beatrice, lo scorso 5 maggio, Paragoni si è sottoposta alla prima seduta di chemioterapia. In questa prima settimana di giugno, ha fatto sapere, procederà con la successiva: "Ho già iniziato, questa settimana ho la seconda ‘infusione', come la chiamo io. Si ricomincia".