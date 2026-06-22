Natalia Paragoni: “Raccolta fondi a mio nome non autorizzata, strumentalizzano la mia malattia”

Natalia Paragoni ha denunciato un fatto grave accaduto in queste ore. Qualcuno ha aperto una raccolta fondi usando il suo nome. Un bieco tentativo di guadagnare sfruttando la malattia della ventottenne.

Con una storia pubblicata sui rispettivi profili Instagram, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno denunciato un fatto molto grave accaduto in queste ore. A quanto pare, infatti, c'è chi starebbe tentando di monetizzare sfruttando il momento complesso che Natalia sta attraversando e l'affetto che il pubblico prova nei suoi confronti. La ventottenne si sta sottoponendo alla chemioterapia dopo la diagnosi di linfoma di Hodgkin.

Natalia Paragoni è venuta a conoscenza che qualcuno ha avviato una raccolta fondi a nome suo e del suo compagno Andrea Zelletta. L'influencer ed ex volto di Uomini e Donne ha preso nettamente e inequivocabilmente le distanze dall'iniziativa, spiegando di non essere legata in alcun modo a essa: "Non è stata creata, richiesta, autorizzata né promossa da noi". E qualora ci fossero ancora dei dubbi ha precisato: "Non abbiamo alcun coinvolgimento nella sua gestione".

Natalia, in un post che è stato condiviso anche da Andrea, ha evidenziato quanto sia sbagliato sfruttare un momento di fragilità di un volto noto per tentare di guadagnare dei soldi: "Credo che situazioni delicate non debbano essere strumentalizzate o utilizzate per veicolare messaggi che non rispecchiano la mia volontà. Ritengo importante fare chiarezza per evitare fraintendimenti". Al contrario ha ringraziato coloro che, da quando è diventata pubblica la notizia della sua malattia, si sono stretti a lei e le hanno mostrato affetto e vicinanza.

Lo scorso 5 giugno, Natalia Paragoni ha parlato pubblicamente della diagnosi di Linfoma di Hodgkin ricevuta proprio mentre era in attesa della secondogenita. In un momento in cui avrebbe dovuto provare solo un'immensa gioia, si è ritrovata a piangere e a fare i conti con il dolore e la paura. Dopo avere dato alla luce Beatrice, ha iniziato i cicli di chemioterapia. Accanto a lei, a sostenerla, ci sono le sue bambine, il compagno Andrea Zelletta e la sua famiglia.