Natalia Paragoni ha il linfoma di Hodgkin: “La diagnosi in gravidanza, sto facendo la chemioterapia”

Natalia Paragoni, mentre era all’ottavo mese di gravidanza, ha scoperto di avere il linfoma di Hodgkin. Sono stati mesi difficili per lei, tra paura e incertezza. Ora si sta sottoponendo alla chemioterapia. Le parole di Andrea Zelletta: “La affronteremo insieme”.

Natalia Paragoni ha ricevuto la diagnosi di linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. L'ex volto di Uomini e Donne è venuta a conoscenza della sua malattia mentre era all'ottavo mese di gravidanza. In queste settimane ha iniziato la chemioterapia. Il suo compagno, Andrea Zelletta, le sta vicino.

Natalia Paragoni e la diagnosi durante la gravidanza

Durante la gravidanza, Natalia Paragoni ha notato un rigonfiamento sul collo. Dopo essersi rivolta a un medico, è emerso che si trattava di un linfonodo ingrossato della dimensione di 4 centimetri. Era lo scorso aprile e la ventottenne attendeva i risultati della biopsia. Il 27 aprile ha ricevuto una telefonata che l'ha profondamente turbata. Il medico le ha comunicato la diagnosi di linfoma di Hodgkin: "Dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita". La felicità ha lasciato spazio alla paura e all'incertezza. Il 5 maggio è nata la secondogenita di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Dopo la nascita della piccola, la madre si è sottoposta alla chemioterapia.

Come sta la compagna di Andrea Zelletta

"Ho iniziato il percorso di chemioterapia": ha spiegato Natalia Paragoni in un post pubblicato su Instagram. E ha confidato quanto sia stato difficile questo mese per lei: "Ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo". In queste settimane complicate, però, ha trovato sollievo nella presenza della sua famiglia che è stata al suo fianco. Ha sentito l'affetto e il sostegno del suo compagno Andrea Zelletta, dei suoi genitori e degli amici più cari. E poi ci sono le piccole Ginevra e Beatrice. Basta un loro sorriso perché Natalia ritrovi la forza di affrontare questo percorso: "Non so ancora cosa mi aspetta, ma so che ce la devo fare e ce la farò".

Le parole dell'ex tronista di Uomini e Donne per Natalia

Andrea Zelletta, in un post pubblicato su Instagram, ha riflettuto su come a volte la vita sia soggetta a un cambiamento improvviso quanto inaspettato. Nel momento più felice della loro vita, si è insinuata la malattia. "Ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme": ha spiegato l'ex tronista di Uomini e Donne. E ha evidenziato come, nonostante la fragilità di quei momenti, Natalia non abbia smesso neanche per un istante di essere una madre e una compagna presente per la sua famiglia: "Non importa quanto sarà lunga o difficile questa strada, la affronteremo insieme", mano nella mano fino a raggiungere giorni più semplici.