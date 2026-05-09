Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori per la seconda volta: è nata Beatrice

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori per la seconda volta. Il 5 maggio è nata Beatrice, come raccontano foto e video pubblicati sui social, in cui c’è anche la piccola Ginevra che tenendo per mano il papà va a conoscere la sua sorellina.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori per la seconda volta. Il 5 maggio è nata Beatrice, la secondogenita della coppia, dopo Ginevra nata nel 2023. I due hanno pubblicato un carosello sui social in cui mostrano l'incontro tra le due sorelline, in ospedale, dove l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata nuovamente mamma.

Le prime foto di Beatrice, la seconda figlia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

L'annuncio della nascita arriva a qualche giorno di distanza dal giorno effettivo del parto, come si evince dalla data scritta a corredo delle prime foto pubblicate su Instagram. L'influencer aveva da poco svelato ai suoi followers l'iniziale del nome della piccola, sapendo probabilmente che da lì a qualche giorno sarebbe venuta al mondo. Il video diffuso dalla coppia racconta il momento in cui la piccola Ginevra va a trovare la mamma e, finalmente, conosce la sua sorellina, dopo nove lunghi mesi di attesa, in cui ha imparato ad amarla anche senza vederla. La bimba, anche un po' intimidita, si avvicina dolcemente e guarda con stupore la piccola che sonnecchia tra le braccia della mamma, felicissima di vederla entrare. Ne segue un bellissimo ritratto di famiglia, con i due genitori sorridenti e le principesse di casa pronte ad assorbire tutte le loro attenzioni.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono ormai una coppia più che consolidata. I due stanno insieme da sette anni, da quando si sono incontrati per la prima volta a Uomini e Donne. Da quel momento i due non si sono più lasciati e, anzi, le rispettive esperienze televisive alle quali hanno partecipato, tenendoli distanti per un po', hanno solo rafforzato quel legame che già c'era da tempo. Ora che la famiglia si è allargata per la seconda volta, dopo una prima gravidanza non semplicissima per Natalia che, infatti, dopo la nascita di Ginevra non ha mai nascosto di aver avuto una depressione post parto, sarebbe arrivato il momento per la coppia di convolare a nozze, dal momento che l'influencer sembra ormai aspettare da tempo questa proposta che, però, tarda ancora ad arrivare.