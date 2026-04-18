Alfred Ekhator diventa papà, l’ex di Temptation avrà un figlio da Marta Capuozzo: “La sorpresa più bella”

Alfred Ekhator diventerà papà. L’ex protagonista di Temptation Island e la compagna Marta Capuozzo hanno ufficializzato la gravidanza sui social: “Sei stata la sorpresa più bella della nostra vita”. La notizia arriva a meno di un anno dall’inizio della loro relazione.

Dopo le turbolenze sentimentali vissute davanti alle telecamere di Temptation Island, Alfred Ekhator volta definitivamente pagina e annuncia di stare per diventare padre. L'ex concorrente del reality condotto da Filippo Bisciglia ha condiviso la notizia attraverso un post congiunto con la compagna, Marta Capuozzo. "Non ci sono parole per descrivere un’emozione così grande", ha scritto la coppia, aggiungendo: "Baby Ekhator, mamma e papà ti amano già tantissimo".

L'annuncio sui social

A corredo di uno scatto che mostra il pancione di Capuozzo in bella vista, con accanto il test positivo e il risultato di una delle prime ecografie, i due hanno confermato attraverso i social che diventeranno genitori: "Non ci sono parole per descrivere un’emozione così grande se non che sei stata la sorpresa più bella della nostra vita. Baby Ekhator mamma e papà ti amano già tantissimo e non vedono l’ora di conoscerti". La loro relazione era stata ufficializzata nell'estate del 2025, nel mese di luglio.

Capuozzo, ex receptionist romana e oggi attiva come creator sulla piattaforma OnlyFans, è la donna con cui Ekhator ha ritrovato stabilità dopo la fine della lunga e discussa relazione con Anna Acciardi. I due erano usciti allo scoperto durante una vacanza a Sharm el-Sheikh, postando i primi scatti insieme dopo un periodo di iniziale riservatezza.

Il passato a Temptation Island e l'addio ad Anna Acciardi

La notizia della dolce attesa segna una rottura definitiva con il passato televisivo di Ekhator. Il suo percorso a Temptation Island era stato segnato dal tradimento ai danni della fidanzata storica Anna Acciardi con la tentatrice Sofia Costantini. Nonostante un tentativo di riavvicinamento avvenuto lontano dalle telecamere, lo scorso giugno era stata la stessa Acciardi a dichiarare di aver interrotto ogni rapporto con l'ex compagno, arrivando a bloccarlo sui social. A distanza di poche settimane da quell'addio definitivo, Ekhator ha consolidato il legame con Marta Capuozzo, che ora porterà alla nascita del loro primo figlio.