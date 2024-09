video suggerito

“Alfred Ekhator uscito da Temptation Island con Sofia Costantini”, l’indiscrezione sul fidanzato di Anna Un’indiscrezione rischia di anticipare quanto accaduto tra Anna Acciardi e Alfred Ekhator a Temptation Island 2024. I due, già entrati in crisi a pochi minuti dall’ingresso nei villaggi, potrebbero essersi definitivamente lasciati. Alfred starebbe frequentando la single Sofia Costantini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Alfred Ekhator e Anna Acciardi, protagonisti di Temptation Island 2024, si sarebbero lasciati. A lanciare l’indiscrezione a poche ore dal debutto della nuova edizione del dating show condotto da Filippo Bisciglia è l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale sostiene che il giovane starebbe frequentando la single Sofia Costantini, conosciuta proprio all’interno dell’Is Morus Relais.

“Alfred è uscito da Temptation Island con Sofia Costantini”

Secondo Rosica, Alfred avrebbe scelto di lasciare il programma insieme alla single Sofia e di troncare la relazione con la fidanzata Anna Acciardi, con la quale stava vivendo una crisi durata qualche mese. Una volta entrato nel villaggio, da solo di fronte alle telecamere, Alfred aveva ammesso di non essere più certo dei suoi sentimenti nei confronti della compagna. A pochi minuti da quel momento, erano cominciate le manovre di avvicinamento alla single Sofia dalla quale sembrava essere particolarmente attratto fisicamente. Un’attrazione che la single non ha nascosto di ricambiare pienamente.

Le lacrime di Anna Acciardi a Temptation Island

Anna si era sciolta in lacrime di fronte alla confessione di Alfred a proposito del loro rapporto. Aveva raccontato di avere perso fiducia in lui dopo un tradimento ma una volta entrata nel villaggio aveva sentito il compagno ammettere che sarebbero state diverse altre, e non solo una, le distrazioni che si sarebbe concesso nel corso degli ultimi mesi. Parole che hanno fatto male alla giovane, spingendola a mettersi in discussione. Sofia non ha negato di essere molto vicina ad Alfred e gli ha organizzato un’esterna proprio al fine di comunicargli la sua piena disponibilità. Cosentini non è nuova al mondo della cronaca rosa. Nel 2016 aveva partecipato a Uomini e Donne da corteggiatrice e in passato è stata legata al calciatore Niccolò Zaniolo.