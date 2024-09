video suggerito

Chi sono Anna Acciardi e Alfred Ekhator a Temptation Island: cosa sappiamo sulla loro storia Anna Acciardi e Alfred Ekhator, fidanzati da 1 anno e 9 mesi, vivono in Umbria e sono una delle coppie di Temptation Island Autunno. È stata la ragazza, 27 anni, a contattare il programma dopo aver scoperto un tradimento da parte di lui. “Sono innamorata e non riesco a lasciarlo”, ha raccontato nel video di presentazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island 2024, in onda da settembre su Canale 5. Fidanzati da 1 anno e 9 mesi, vivrebbero entrambi in Umbria e sono intenzionati a mettere alla prova il loro amore. A scrivere al programma è stata la ragazza, 27 anni, dopo aver scoperto un tradimento. "Ho scoperto chat coi suoi amici dove organizzava serate e si vantava di aver fatto serate con altre ragazze", ha raccontato Anna nel video di presentazione.

Chi sono Anna e Alfred, coppia di Temptation Island 2024

Anna Acciardi ha 27 anni e si è laureata nel 2023 presso l'Università degli studi di Perugia. Il suo profilo Instagram, seguito da poco più di 800 follower, è privato e al momento la sua professione non è nota con certezza. Sempre sui suoi account social si legge anche il nome della città di Maputo, capitale del Mozambico, a cui potrebbe essere particolarmente legata. Alfred Ekhator ha invece 24 anni, è originario della Nigeria e vive ad Assisi e lavorerebbe come modello. Il suo profilo Instagram è privato, mentre su TikTok condivide diversi video ironici, molto spesso in compagnia della fidanzata.

Perché Anna e Alfred partecipano alla nuova edizione di Temptation Island

È stata Anna a contattare Temptation Island perché ha scoperto che Alfred l'ha tradita. I due sono fidanzati da 1 anno e 9 mesi e la 27enne, alle telecamere del programma, ha spiegato non essersi sentita "l'unica donna della sua vita" e di aver perso fiducia nei confronti del ragazzo. "Ho scoperto chat coi suoi amici dove lui organizzava serate e si vantava di aver fatto serata con altre ragazze. A causa di queste cose ho continuato a prendere il suo cellulare di nascosto e ho scoperto un tradimento di recente, confermato da lui, sono innamorata di lui e nonostante tutto non riesco a lasciarlo“, ha aggiunto Anna nel video di presentazione. Alfred ha confermato che la loro storia sta effettivamente attraversando un momento difficile: "Il nostro rapporto sta andando a scemare perché lei non si fida e io con questa cosa non ci convivo bene“.

