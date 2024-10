video suggerito

Alfred bacia Sofia a Temptation Island, Anna piange sul pavimento: “Voglio il falò, mi sta venendo un infarto” È finita la storia tra Anna Acciardi e Alfred Ekhator. Dopo un’esterna con Sofia Costantini, il giovane ha deciso di baciarla di fronte alle telecamere, ormai pronto ad ammettere di non essere più innamorato della sua compagna. Stravolta Anna che commenta: “Voglio il falò, lo disintegro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

La quarta puntata di Temptation Island mostra le immagini che Anna Acciardi ha deciso di non vedere al falò la scorsa settimana. Nel filmato c’è l’avvicinamento più pericoloso mai avvenuto tra il fidanzato Alfred Ekhator e la single Sofia Costantini. I due, insieme sul letto nell’appartamento dei single, avvicinano le labbra quasi fino a baciarsi. Dopo avere ammesso che gli piace, le confida di stare frenandosi non nel timore di ferire Anna ma per non deludere i genitori di lei: “Mi hanno trattato bene, mi spiacerebbe interrompere il rapporti perché ho fatto soffrire la figlia”.

Anna Acciardi nel pinnettu vede il fidanzato Alfred vicino a Sonia

Anna viene convocata nel pinnettu per vedere altre immagini di Sofia e Alfred. Lui ribadisce che la single gli piace e che senza telecamere si sarebbe comportato in maniera diversa. “Non sto giocando con te”, la tranquillizza dopo averla vista piangere. Poi sulla fidanzata Anna aggiunge: “Perché dovrei andare via con lei?”. La donna, convocata nel pinnettu per assistere a tali effusioni, è incredula. A infastidirla anche la posizione dei due, ormai disposti l’uno sopra l’altra in maniera tale che a separarli ci siano solo gli abiti. Anche le altre fidanzate sono incredule. “È uno schifo”, commentano compatte.

Secondo pinnettu per Anna, Alfred a Sofia: “Fuori da qui ti avrei baciata”

Per Anna ci sono altre immagini. Nel secondo pinnettu, Alfred e Sofia si ritrovano e la single comincia a manifestare una certa freddezza. “Mi sono stancata di stare appresso a una che dice una cosa e ne fa un’altra. Sono un gioco per passare il tempo qua dentro?”, gli chiede lei. Anna inveisce contro di lui: “Come ti fai trattare, cretino? Senza dignità”. Di fronte al fastidio di Sofia, Alfred cede: “Fuori da qua ti avrei baciata. Mi piaci, non solo fisicamente”. Anna si ribella: “Se ci sono altri video, non li voglio vedere. Quando ci sarà il bacio, mi chiamerà e andrò sul tronco. A quel punto lo disintegro e me ne vado. Soffro per quello che sta vedendo la mia famiglia, lo hanno trattato come un figlio. Lui soffre per come sta lei. E per me ha mai sofferto? Gli ho dato tutto. Quello che non avevo l’ho inventato pur di darglielo”.

Il bacio tra Alfred e Sofia e la richiesta di falò

Dopo quello sfogo, le cose tra Alfred e Anna precipitano. Il ragazzo fa un picnic con Sofia e, ormai troppo coinvolto, la bacia. Una volta tornato nel villaggio, confessa ai suoi compagni di gioco di sentirsi in colpa e di volere un confronto con Anna per spiegare tutto: “Le mie risposte le ho avute. È inutile continuare. Sono venuto per capire e ho capito. Le dirò la verità, quello che non ho mai fatto fuori. Glielo dirò in faccia, ne subirò le conseguenze ma farò quello che mi sento. Non posso mentire a me stesso e prima lo stavo facendo. Mi dispiace per i genitori, li ringrazio e ringrazio lei ma per il bene di tutti e due è meglio così”. Le immagini del bacio vengono mostrate ad Anna che pretende un falò immediato, comprensibilmente ferita. Quando capisce che la sua storia è finita, crolla a terra e continua a guardare in lacrime le immagini del suo compagno che bacia un’altra. “Andiamo, smettila di guardare”, le consigliano le amiche ma lei è irremovibile e si alza solo quando il video è terminato. Quindi si rivolge alla produzione per chiedere un falò all’istante: “Lo voglio subito il falò, non voglio nemmeno prepararmi. Devo andare via adesso. Sto andando via. Mi sta venendo un infarto”. A sorpresa, Filippo Bisciglia interviene per comunicare ad Anna che anche il suo compagno Alfred ha chiesto un falò di confronto. “Non adesso ma stasera, abbiamo dei tempi tecnici”, le comunica provando a calmarla.