Temptation Island, Alfred si eccita davanti alle telecamere e Anna non ci crede: “Ho visto bene?” Nel corso della terza puntata di Temptation Island Alfred è sempre più vicino alla single Sofia. Forse troppo vicino, tanto che la ragazza Anna è costretta a vedere video poco piacevoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Il rapporto di Anna e Alfred "sta attraversando qualche turbolenza emotiva", citando Filippo Bisciglia. Nella terza puntata di Temptation Island del 24 settembre c'è stato un ulteriore sviluppo sulla storia della coppia arrivata per mettersi alla prova, dopo che lui l'ha tradita e lei si ritrova a commentare le immagini del suo compagno, sempre più vicino alla single Sofia.

I video di Alfred e Sofia

La puntata si tinge anche da sfumature da film erotico, perché Anna è costretta a vedere Alfred e Sofia parlare in modo allusivo di una sua erezione. Immagini che lasciano chiaramente basita Anna: "Ho visto bene? Che lei gli guardava nelle parti basse? Che ha sentito una sensazione là sotto?". Gli altri video che vede sono pieni di conversazioni che si riferiscono all'elemento passionale, come se lui non ne ritrovasse più nella compagna. "È normale che non sono passionale con una persona che mi tradisce. Possibile che non riesca ad andare oltre?". Commenta così Anna vedendo le immagini e accennando proprio al tradimento di lui in passato. Nei video Alfred, oltre all'aspetto fisico, sembra si stia legando molto a Sofia emotivamente.

Anna quindi si rifiuta di continuare a vedere i video: "Se devo sentire solo due persone che si dicono quanto vorrebbero andare a letto insieme, non voglio più vedere". La situazione tra i due sembra andare verso un naufragio ed è Alfred a dirlo chiaramente al falò. Per lui non c'è nessun video e lui lo accetta malvolentieri, facendo capire di provare qualcosa di particolare per Sofia e di immaginarsi fuori dal programma con lei.

Perché Anna e Alfred partecipano alla nuova edizione di Temptation Island

È stata Anna a contattare Temptation Island perché ha scoperto che Alfred l'ha tradita. I due sono fidanzati da 1 anno e 9 mesi e la 27enne, alle telecamere del programma, ha spiegato non essersi sentita "l'unica donna della sua vita" e di aver perso fiducia nei confronti del ragazzo. "Ho scoperto chat coi suoi amici dove lui organizzava serate e si vantava di aver fatto serata con altre ragazze. A causa di queste cose ho continuato a prendere il suo cellulare di nascosto e ho scoperto un tradimento di recente, confermato da lui, sono innamorata di lui e nonostante tutto non riesco a lasciarlo“, ha aggiunto Anna nel video di presentazione. Alfred ha confermato che la loro storia sta effettivamente attraversando un momento difficile: "Il nostro rapporto sta andando a scemare perché lei non si fida e io con questa cosa non ci convivo bene“.