Temptation Island, Alfred parla di Anna: “Non so se voglio starci”, lei: “Gli ho dato macchina e casa” La storia di Anna e Alfred è seriamente compromessa dal comportamento di lui che, infatti, nutre dei dubbi sul voler stare ancora con la fidanzata. Intanto, però, si avvicina pericolosamente alla single Sofia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La prima puntata dell'edizione autunnale di Temptation Island è già piena di colpi di scena. La storia tra Anna e Alfred è messa a dura prova dal comportamento di lui che, infatti, nel villaggio delle fidanzate non si trattiene dall'esternare i suoi dubbi, ma soprattutto nell'avvicinarsi alla single Sofia, con la quale instaura un rapporto molto più intimo del previsto che, ovviamente, fa infuriare la sua fidanzata, delusa e amareggiata dai vari video che è stata costretta a vedere.

Alfred non sa se vuole stare con Anna

In un primo pinnettu, ad Anna viene mostrato un video in cui Alfred parla della loro relazione e lui esterna alcune perplessità, compresa quella di voler stare ancora con lei:

Se devo essere sincero ci sono due parti di me, una che vuole stare con lei e l’altra no, una che vuole vivere la mia vita da single, l’altra no. Non mi sento più libero e nemmeno lei. Io sono più passionale e lei si è irrigidita e questo è il fatto che mi ha portato diverse volte a sbagliare, se prendeva in mano il mio telefono è chiaro che lei poteva rimanerci male perché c’erano chat con ragazze, insomma mi divertivo un po’. Sono venuto qua perché voglio capire, perché altrimenti ci prendiamo in giro tutte e due.

Dopo aver visto queste immagini, Anna si sfoga con le altre fidanzate, che le fanno notare come lui abbia lasciato intendere che ci siano state altre conoscenze parallele alla sua storia: "Se i tradimenti li vengo a scoprire perché scopro i messaggi, vuol dire che altri li hai cancellati. Lui dice che sono rigida, ma con che coraggio ti devo toccare dopo che dici di desiderare altre ragazze, o perché leggo nelle chat con gli amici che vorresti stare con altre". In merito al gesto di prendere il telefono e controllarlo, Anna aggiunge:

Non avrei mai preso il telefono se non avessi avuto altre mancanze. Io mica sto bene, ho il cuore che mi scoppia, tremo tutta quanta. Dopo due anni vengo qua a darti un’altra possibilità. Quando esce non so dove va, se gli scrivo durante la serata non mi risponde, poi vedo che mette storie. Vivo lontano dalla mia famiglia, mai che lui mi chiedesse se sono tornata a casa.

Durante la serata, però, si lascia travolgere dalle sue emozioni e si chiede: "Forse sbaglio io, forse da lui voglio cose che lui non ha e in realtà mi ama".

Il rapporto sempre più intimo tra Alfred e la single Sofia

Un dubbio che, però, viene man mano a cadere nel momento in cui il rapporto con la single Sofia diventa sempre più intimo. I due scherzano, ballano, hanno un contatto fisico continuo: mani che si stringono, abbracci, baci mancati. "Ieri piangevo, dicevo che forse mi amava. Ma dove? Ma che devo vedere più ja" dice Anna furiosa. Alfred confida alla tentatrice di provare qualcosa per la sua fidanzata: "Altrimenti la lasciavo prima. Però non mi sento libero". I video sembrano non finire per Anna che, infatti, è costretta ad assistere ad un'atipica sessione di allenamento tra i due, in cui i corpi di entrambi erano decisamente troppo ravvicinati: "Ma lei lo tocca perché lui glielo permette".

Il primo falò delle fidanzate

Arriva il momento del falò per le fidanzate, ovviamente Filippo Bisciglia ha alcuni video da mostrare ad Anna. Sofia per il compleanno di Alfred gli regala una giornata in barca, in una caletta, con tanto di meditazione e massaggio rilassante: "Vorrei una persona che mi sproni, che mi sorprenda ogni giorno" dice lui ed è evidente che il feeling tra loro sia sempre più evidente: "Non mi aspettavo di incontrare una persona come te in questo villaggio" dice lei. Anna è sconvolta e commenta sollecitata dal conduttore:

Non sto capendo se io sono la single e loro sono la coppia. Lui dice che non cercherebbe altro, cos'è che è mancato? Sacrificare la mia vita, insegnargli ad amare, non è bastato? Ad ogni problema c'ero io, chi c'era con lui? Forse è stato troppo. Io non sono venuta qui per cercare un ragazzo, sono venuta per capire se lui è quello giusto. Lui lo sa che lo sto guardando, devo venire qua e vedere che il mio ragazzo si sta facendo una storia? La mia famiglia anche lo sta guardando. Mi sento di averli delusi, io sto vedendo un film. Tra quant'è che si baciano? Non so nemmeno se lo hanno già fatto.

Dopo aver visto altre scene compromettenti, di un ballo piuttosto bollente tra Alfred e Sofia, Anna si fa accompagnare nel villaggio delle fidanzate e si sfoga con le compagne d'avventura: "Lui dice che una persona che non gli fa mancare nulla, la rispetta quattro volte di più, ma io gli ho dato macchina e casa. Cosa gli è mancato vorrei capire, cosa?". Lui, nel frattempo, nel suo primo falò dice di essere confuso: "Da una parte vorrei una relazione sana, dall'altro vorrei essere libero".