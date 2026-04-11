L’annuncio di Valentina Riccio e Tony Panico: “Aspettiamo un bambino”. A dicembre si erano lasciati

Valentina Riccio e Antonio Panico aspettano un bambino. L'annuncio è arrivato tramite un video pubblicato dai due sui social, in cui la coppia ha svelato la lieta notizia, confermando i sospetti di alcuni fan ma anche prendendo in contropiede chi ricordava che solo tre mesi fa la coppia di Temptation Island aveva annunciato la fine della relazione.

L'annuncio della gravidanza in un video

Con un video pubblicato su Instagram che li vede ritratti insieme, Riccio e Panico hanno confermato quelli che erano i sospetti di alcuni seguaci, che da giorni, a detta loro, inviavano messaggi per sapere se Riccio fosse incinta o no. Nel video è lei a partire: "Siamo qua per annunciarvi una cosa". Quindi l'intervento del compagno: "In questa settimane ci state inondando di domande su Valentina. È incinta o no? Vogliamo dirvelo, Valentina non è incinta". Poi la compagna prende la parola: "Scherza, in realtà sono al terzo mese di gravidanza, ancora non conosciamo il sesso anche se io penso sia un maschio. Lo potremo scoprire il prossimo mese e faremo una grande festa a Napoli. Ci teniamo a ringraziare tutti per l'affetto".

I due si erano lasciati a dicembre

Una notizia che rappresenta l'ennesima svolta a sorpresa per la coppia. Solo a dicembre 2025 era arrivato l'annuncio della fine della relazione tra Antonio Panico e Valentina Riccio. I due napoletani, dopo aver testato i propri sentimenti a Temptation Island per volere di lei, intenzionata a testare i sentimenti del fidanzato presentato al pubblico come traditore seriale, si erano separati proprio a seguito dell'annuncio che Panico aveva fatto sui social. Il tutto a dispetto di una proposta di matrimonio che avrebbe dovuto trovare compimento prossimamente. "Oggi le cose non vanno bene", aveva raccontato Panico, lamentando la troppa sfiducia della compagna: "Lei non ha fiducia in me, è sempre in sfida, è una guerra per entrambi. Non ci ascoltiamo, non ci comprendiamo". Per poi aggiungere: "Non riesco più ad andare avanti". Oggi questa notizia, premessa di un futuro più sereno tra i due, almeno si spera.