Gossip
video suggerito
video suggerito

L’annuncio di Valentina Riccio e Tony Panico: “Aspettiamo un bambino”. A dicembre si erano lasciati

L’annuncio tramite un video pubblicato dai due ex Temptation Island sui social: “Non conosciamo ancora il sesso, ma faremo una grande festa”. Solo a dicembre del 2025 Panico annunciava la fine della loro storia.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Andrea Parrella
0 CONDIVISIONI
Immagine

Valentina Riccio e Antonio Panico aspettano un bambino. L'annuncio è arrivato tramite un video pubblicato dai due sui social, in cui la coppia ha svelato la lieta notizia, confermando i sospetti di alcuni fan ma anche prendendo in contropiede chi ricordava che solo tre mesi fa la coppia di Temptation Island aveva annunciato la fine della relazione.

L'annuncio della gravidanza in un video

Con un video pubblicato su Instagram che li vede ritratti insieme, Riccio e Panico hanno confermato quelli che erano i sospetti di alcuni seguaci, che da giorni, a detta loro, inviavano messaggi per sapere se Riccio fosse incinta o no. Nel video è lei a partire: "Siamo qua per annunciarvi una cosa". Quindi l'intervento del compagno: "In questa settimane ci state inondando di domande su Valentina. È incinta o no? Vogliamo dirvelo, Valentina non è incinta". Poi la compagna prende la parola: "Scherza, in realtà sono al terzo mese di gravidanza, ancora non conosciamo il sesso anche se io penso sia un maschio. Lo potremo scoprire il prossimo mese e faremo una grande festa a Napoli. Ci teniamo a ringraziare tutti per l'affetto".

I due si erano lasciati a dicembre

Una notizia che rappresenta l'ennesima svolta a sorpresa per la coppia. Solo a dicembre 2025 era arrivato l'annuncio della fine della relazione tra Antonio Panico e Valentina Riccio. I due napoletani, dopo aver testato i propri sentimenti a Temptation Island per volere di lei, intenzionata a testare i sentimenti del fidanzato presentato al pubblico come traditore seriale, si erano separati proprio a seguito dell'annuncio che Panico aveva fatto sui social. Il tutto a dispetto di una proposta di matrimonio che avrebbe dovuto trovare compimento prossimamente. "Oggi le cose non vanno bene", aveva raccontato Panico, lamentando la troppa sfiducia della compagna: "Lei non ha fiducia in me, è sempre in sfida, è una guerra per entrambi. Non ci ascoltiamo, non ci comprendiamo". Per poi aggiungere: "Non riesco più ad andare avanti". Oggi questa notizia, premessa di un futuro più sereno tra i due, almeno si spera.

Leggi anche
Armando Izzo dopo la fine con Raffaella Fico: "La mia ex moglie non c'entra. Ho bisogno di una pausa di riflessione"
Gossip
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
AMICI
IL SERALE
Serale di Amici in diretta: Alessio e Caterina eliminati provvisori, in corso la terza sfida
Cosa succederà stasera: il ballottaggio, ospiti e giudici
Maria svela il segreto su Plasma: "Avrebbe dovuto lasciare il programma per un intervento"
La storia di Antonio Stillante: "Qui ho ritrovato la luce"
Chi è stato eliminato nella terza puntata
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views