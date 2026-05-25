Ernia e Valentina Cabassi si sposano, l’annuncio: “Sarà una cerimonia molto intima, come la nostra storia”

Ernia e Valentina Cabassi si sposano. L’influencer ha dato la bella notizia in un video pubblicato su TikTok: “Non volevo fare annunci ufficiali, viviamo la relazione in modo intimo e riservato e così sarà anche la cerimonia”. A luglio 2025 la nascita della prima figlia.

Ernia e Valentina Cabassi si sposano. Dopo la nascita della loro prima figlia lo scorso luglio, l'influencer ha annunciato che presto convolerà a nozze con il compagno Matteo Professione. La bella notizia è stata data dalla futura sposa in un video pubblicato su TikTok, senza annunci ufficiali ma all'insegna della riservatezza, come i due hanno sempre vissuto la loro storia d'amore.

Cabassi ha scelto di dare la notizia senza post ufficiali sui social ma attraverso un video registrato mentre si truccava e parlava con i suoi follower. "Ero su un video vecchio che ho postato qualche giorno fa e sotto la barra di ricerca c’era scritto “Martina e Rkomi si sposano”, ha raccontato, spiegando che al momento sua sorella Martina frequenta il cantante Rkomi, caro amico di Ernia. Tuttavia, contrariamente ai gossip, non sono loro a sposarsi: "La più grande, Francesca, si sposa a giugno. E anche quest'altra sorella, cioè io, si sposa. E questo è il mio annuncio". L'influencer ha spiegato di non amore grandi annunci, ma di voler tenere questo momento per la coppia, il più riservato possibile: "Non vi racconterò neanche come me l'ha chiesto, spero mi capiate. Indosso l'anello da marzo, ormai ci sono abituata".

Cabassi partirà a luglio per il suo addio al nubilato e ha fatto sapere che la cerimonia si terrà nei prossimi mesi: "Sarà intima, con poche persone, quelle più vicino a noi". L'influencer non vede l'ora di fare questo passo: "Sono molto felice perché non vedevo lo speravo, penso che più dei figli non ci sia niente".

Ernia e Valentina Cabassi sono una coppia dal 2019 e per entrambi il primo incontro fu un colpo di fulmine. In uno dei suoi brani, Buonanotte, il cantante ha raccontato il difficile momento dell'interruzione di gravidanza: "Non ero pronto, lei si è appoggiata a me. Cercai di sostenerla nella sua decisione, io ero d'accordo. Non era il momento neanche per la nostra relazione". Dopo alcuni alti e bassi hanno trovato la strada giusta da percorrere insieme e nel luglio 2025 sono diventati genitori di Sveva.