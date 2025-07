video suggerito

Ernia papà, è nata la prima figlia con Valentina Cabassi: "Siamo innamorati persi, è una magia" Ernia è diventato papà: lo ha annunciato la fidanzata Valentina Cabassi con un post su Instagram. A corredo delle foto di famiglia hanno reso pubblica la nascita di Sveva. "Siamo innamorati persi, è una magia", le parole.

A cura di Gaia Martino

È nata la figlia di Ernia e Valentina Cabassi. Con un post su Instagram la coppia ha annunciato la nascita della loro prima figlia insieme, di nome Sveva. A febbraio avevano annunciato la gravidanza, arrivata dopo il colpo di fulmine che li ha uniti al primo sguardo: due giorni fa, il 7 luglio 2025, sono diventati genitori.

L'annuncio di Ernia e Valentina Cabassi

"07/07/25. La nostra Sveva. Siamo innamorati persi è una magia" ha scritto Valentina Cabassi su Instagram a corredo delle prime foto insieme al compagno Ernia, nome d'arte di Matteo Professione, e la loro figlia, Sveva, nata il 7 luglio 2025.

La coppia ha ricevuto gli auguri da tanti personaggi noti dello spettacolo e del mondo dei social. Tra questi anche quelli di Giulia De Lellis, anche lei in dolce attesa, che ha scritto: "Benvenuta al mondo piccola, benvenuti mamma e papà".

La storia d'amore e l'aborto all'inizio della relazione

Ernia e Valentina Cabassi stanno insieme dal 2019. Tra loro non è sempre stato tutto rose e fiori, nonostante al primo incontro sia scattato un colpo di fulmine. Lui a gennaio raccontò che nella sua canzone Buonanotte ha raccontato il momento difficile vissuto che risale a quando, di comune accordo, decisero di interrompere una gravidanza. "Non ero pronto, lei si è appoggiata a me. Cercai di sostenerla nella sua decisione, io ero d'accordo. Non era il momento neanche per la nostra relazione. A volte mi sento molto in difficoltà, impreparato. La canzone è dedicata a lei, gestire la sofferenza di una persona di fianco a te, se non sei educato, è ancora più difficile. Non sai cosa dire. Non sapevo cosa fare, come gestire quella sofferenza" svelò Ernia ospite di un podcast. Dopo alcuni alti e bassi, hanno trovato la strada giusta da percorrere insieme e da pochi giorni hanno iniziato il loro nuovo capitolo di vita, insieme alla figlia Sveva.