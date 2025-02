Ernia papà a luglio, la fidanzata Valentina Cabassi è incinta e svela il sesso del bebè: “Mi esplode il cuore”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Ernia, all'anagrafe Matteo Professione, diventerà presto papà. La sua fidanzata Valentina Cabassi è incinta. La futura mamma e il rapper hanno dato il lieto annuncio su Instagram, esprimendo la loro gioia all'idea di allargare la famiglia. Ernia ha ironizzato: "Fuori a luglio". Aspettano una bambina.

Ernia e Valentina Cabassi genitori a luglio: l'annuncio della gravidanza

Ernia e Valentina Cabassi presto genitori. La coppia ha annunciato la gravidanza con video e post pubblicati su Instagram. Il rapper ha commentato: "Fuori a luglio" e ha accompagnato la frase con un fiocchetto rosa per annunciare il sesso del bebè. Sarà una femmina. Quindi, l'artista ha pubblicato una foto che mostra il pancione appena accennato della sua compagna Valentina Cabassi. Dal canto suo, Valentina ha pubblicato un video che immortala il momento in cui ha svelato al suo compagno di essere incinta, ma anche le reazioni dei suoi cari alla notizia. Con un reggiseno rosa ha annunciato alle amiche di aspettare una bambina. Su Instragam tutta la sua gioia all'idea di diventare mamma: "Mamma e papà, mi esplode il cuore, non vediamo l’ora di conoscerti".

La storia d'amore di Ernia e Valentina Cabassi

Valentina Cabassi ha raccontato come è nata la storia d'amore con Ernia. Lo ha fatto nel corso di un'intervista rilasciata al podcast di Luca Gervasi: "Non lo conoscevo. Non ero fan. Non lo ascoltavo. L'ho visto a un evento. Anzi, ci siamo guardati. C'è stato un momento in cui mi sono girata. Lui era a tre metri da me. Mi giro verso di lui, lui si gira verso di me, ci guardiamo. A me è bastato quello sguardo per dire basta, è lui. Sembra un film". Così, ha deciso di contattarlo e ha avuto inizio la loro storia d'amore:

Io a questo evento non volevo andare e neanche lui. Quindi per me è una sorta di destino, doveva essere così. Ho una visione molto romantica. Gli ho scritto, mi ha risposto e così è andata. Gli ho chiesto di andare a bere qualcosa, l'ho invitato io al primo appuntamento. E poi è andata avanti. Lui mi ha detto che secondo lui ci saremmo incrociati varie volte, perché mi aveva notata. Mi ha detto: "Se tu non mi avessi scritto, probabilmente avrei trovato un modo e ci saremmo rincontrati".

