Striscia la Notizia, Staffelli consegna il tapiro alla madre di Fedez: "Sono una mamma st***za" Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro ad Annamaria Berrinzaghi, la madre di Fedez, beccata a Sanremo. La donna, non si tira indietro e, anzi, risponde a tono alle domande dell'inviato del tg satirico.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di venerdì 14 febbraio di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'Oro ad Annamaria Berrinzaghi, la madre di Fedez. La donna, manager del rapper milanese, è stata beccata dalla troupe del tg satirico, nei pressi di Sanremo e non si è tirata indietro quando si è trattato di dover ritirare il contestato riconoscimento televisivo. Il servizio completo andrà in onda su Canale 5.

La consegna del Tapiro alla madre di Fedez

Non poteva mancare una troupe di Striscia la Notizia in quel di Sanremo, la cittadina ligure che nella settimana del Festival diventa il centro del mondo. Ed ecco che, tra un hotel e l'altro, il casinò e il Teatro Ariston, Valerio Staffelli ha incontrato anche Annamaria Berrinzaghi, la madre di Fedez. Come è noto, il rapper milanese ha affidato proprio alla madre la gestione della sua attività artistica, di fatti è la sua manager e, inoltre, la donna gestisce anche alcune società di cui il figlio è titolare.

Dopo il gossip che lo reso protagonista in queste settimane che hanno anticipato il Festival, in cui Fedez è stato al centro delle puntate di Falsissimo di Fabrizio Corona, il cantante è stato anche intercettato in alcune conversazioni con Luca Lucci, il capo ultrà del Milan, arrestato nell'ambito dell'inchiesta portata avanti dalla procura milanese, Doppia Curva.

L'inviato di Striscia la Notizia, quindi, non perde occasione per far notare alla donna come Fedez abbia una certa tendenza a ritrovarsi in situazioni piuttosto complicate, e Berrinzaghi risponde: "Tutti santi siamo diventati… Non sono preoccupata, sono una mamma strana. Io sono una mamma stronza" a questa domanda, Staffelli ne aggiunge un'altra su un possibile secondo matrimonio del rapper: "Prima o poi lo spero per lui, d’altronde è un ragazzo giovane, fallo divertire".