Fedez e Marco Masini a Sanremo a provare Bella Stronza: smentite le voci sul ritiro Il rapper, al centro dell'attenzione mediatica per il caso Corona-Ferragni, è regolarmente impegnato nelle prove della kermesse musicale insieme a Marco Masini. Ecco le foto.

Nonostante le voci circolate nelle ultime ore, Fedez non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal Festival di Sanremo 2025. Il rapper, al centro dell’attenzione mediatica per il caso Corona-Ferragni, è regolarmente impegnato nelle prove della kermesse musicale e sta lavorando anche alla sua esibizione con Marco Masini per la serata delle cover. Proprio nella tarda serata di mercoledì 5 febbraio sono apparse due storie inequivocabili.

Fedez regolarmente a Sanremo

In una c'è Fedez che sta da solo, spalle alla telecamera, sul palco del Teatro Ariston. In un'altra ci sono lui e Marco Masini. Stanno evidentemente provando "Bella stronza", il brano che sarà presentato da entrambi nella serata dedicata alle cover. Anche per questo ci sono state molte polemiche da parte delle associazioni femministe che ritengono la canzone lesiva perché figlia di una narrazione tossica. Oltre a questo, c'erano state voci di ritiro dal Festival che queste storie smentiscono definitivamente. Anche Carlo Conti, ospite di Un giorno da pecora, ha confermato: "Solo fumo, fuffa. È tutto tranquillissimo: le prove vanno bene, i cantanti sono felici e luci fantastiche come la regia".

Le giornate difficili di Fedez

Sono comunque giornate difficili per Fedez. Intercettato da Pomeriggio Cinque, Fedez ha preferito non commentare le rivelazioni di Fabrizio Corona e la tempesta mediatica che ha investito l’ex moglie Chiara Ferragni. Alla domanda dell’inviato Michele Dessì su come stesse, il rapper ha risposto con una battuta stizzita: "Ti interessa davvero?", per poi evitare ulteriori contatti con la troupe e allontanarsi. Nei giorni scorsi, Fedez aveva già dichiarato di non voler alimentare il clamore attorno alla vicenda, e il suo atteggiamento riservato sembra confermare questa linea. "Avete già abbastanza materiale di cui parlare, non vorrei rubare troppo tempo alla vostra fantastica trasmissione d'informazione", ha commentato ironicamente, chiudendo ogni possibilità di dialogo.