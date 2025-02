video suggerito

Fedez si rifiuta di parlare a Pomeriggio Cinque e attacca il programma di Myrta Merlino Fedez è stato intercettato dall'inviato di Pomeriggio Cinque ma, a differenza di quanto aveva fatto poche ore prima Chiara Ferragni, il rapper ha preferito non parlare: "Avete già abbastanza materiale, non rubo spazio al vostro fantastico programma d'informazione".

A cura di Andrea Parrella

Fedez preferisce il silenzio e non commenta il caso Corona-Ferragni in Tv. Intercettato da Pomeriggio Cinque, il rapper, concentrato sul ritorno in gara a Sanremo 2025 nonostante le voci di un possibile ritiro, ha risposto col silenzio alle domande dell'inviato del programma condotto da Myrta Merlino, che poche ore prima era riuscito a parlare con la ex moglie Chiara Ferragni.

Fedez intercettato da Pomeriggio Cinque

"Come stai Federico?", gli ha chiesto l'inviato, che lo attendeva fuori ai cancelli della sua abitazione. "Ti interessa davvero?", ha risposto Fedez, visibilmente infastidito per la presenza del giornalista Michele Dessì davanti a casa sua. A quel punto il cantante ha evitato l'incrocio con la telecamera ed è andato via, con l'inviato che ha continuato a seguirlo facendogli domande, provando un approccio più confidenziale per fare leva sul rapporto che si è creato tra loro negli ultimi mesi, visto che Fedez e Ferragni, anche durante la loro crisi, hanno spesso deciso di parlare proprio all'inviato di Pomeriggio Cinque per raccontare le loro posizioni sulla vicenda.

La risposta irritata del rapper

Le rivelazioni di Fabrizio Corona della scorsa settimana, con l'emergere del caso Angelica Montini, hanno però alzato il livello di attenzione e di tensione. Per questo Fedez, che già nei giorni scorsi aveva detto sostanzialmente di non voler contribuire ad ingigantire ulteriormente questa storia, ha preferito non rispondere a Pomeriggio Cinque: "Avete già abbastanza materiale di cui parlare, non vorrei rubare troppo tempo alla vostra fantastica trasmissione d'informazione".

Le parole di Chiara Ferragni a Pomeriggio Cinque

Poche ore prima Chiara Ferragni aveva invece deciso di confessare proprio a Dessì il suo stato d'animo sulla vicenda, mostrandosi molto disponibile con l'inviato del programma di Merlino. "Non c'entro niente con tutte le cose che stanno uscendo, ma ogni tanto è giusto mettere le cose in chiaro", aveva spiegato Ferragni ai microfoni della trasmissione.