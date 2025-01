Fabrizio Corona risponde a Chiara Ferragni: “Hai sempre tradito Fedez, anche con Achille Lauro”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Fabrizio Corona risponde a Chiara Ferragni. In alcune storie Instagram, l'influencer sosteneva che Fedez avesse deciso "insieme al suo amico" di rendere pubblica la relazione tra il rapper e l'amante Angelica Montini, che sarebbe durata per tutto il loro matrimonio. L'ex re dei paparazzi ha voluto ribattere sui social con ulteriori rivelazioni, tra cui i presunti tradimenti di Ferragni.

La risposta di Corona a Chiara Ferragni

"Sei stata zitta in tutti questi anni non perché volevi voltare pagina e per non rimuginare sul dolore, non perché hai due figli che sentiranno tutto", ha spiegato Corona attaccando Ferragni. L'ex re dei paparazzi sostiene che anche l'influencer abbia costantemente tradito il marito Fedez durante il loro matrimonio. Tra i suoi ‘amanti', spiega Corona, ci sarebbe Achille Lauro, di cui il rapper era venuto a conoscenza perché lei stessa lo aveva ammesso:

Il tuo ex marito non ha deciso a tavolino col suo amico. Ti dimentichi, cara Chiara chi sono e cosa faccio. [..] Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante stron**ate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l'amore che però hai vissuto tradendolo costantemente. Incominciamo da uno, che canta a Sanremo quest'anno, Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei scopato?

"Non stai mai con i tuoi figli, chiedi a Fedez di mostrarli"

Nel lungo attacco di Corona a Ferragni c'è anche un riferimento alla loro famiglia, in particolare ai figli Leone e Vittoria. Secondo l'ex re dei Paparazzi, l'influencer non starebbe mai con i bambini e, da quando si sono separati, avrebbe chiesto con insistenza di poterli mostrare pubblicamente sui social. "È 1 anno che l'unica cosa che chiedi a Federico è poter mostrare i figli. Tu che con i figli non ci stai mai. Solo babysitter strapagate", ha scritto Corona.

Cosa aveva detto Chiara Ferragni su Fabrizio Corona

In alcune storie Instagram pubblicate poco prima, Chiara Ferragni aveva rotto il silenzio facendo anche un riferimento a Corona, che viene definito ‘amico' di Fedez. "Decidere a tavolino insieme al suo amico ulteriori dettagli da far uscire pubblicamente probabilmente per vendicarsi dell'amore non più corrisposto dell'amante è stato un colpo davvero basso", aveva scritto l'influencer, che è venuta a sapere dell'amante del marito lo scorso Natale.