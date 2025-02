Fedez: “Bella stronza non è per Chiara Ferragni. I sintomi del virus Corona? Finisci per dargli retta”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

In una puntata parodia di Falsissimo condotta da Gabriele Vagnato, Fedez si è espresso in modo netto nei confronti di Fabrizio Corona. Nel corso dell'intervista tenutasi a Sanremo lo youtuber, travestito dall'ex re dei paparazzi, gli ha chiesto quali siano i sintomi quando si contrae quella che lui chiama "una nuova forma di Covid" che è il CoronaFabrizio. "Diventi uno dei tanti coglion*, deficienti che danno retta a quelli come te", la risposta del rapper. E su Bella stronza, il brano che ha cantato nella serata cover insieme a Marco Masini: "Non è per Chiara Ferragni".

"Bella Stronza non è dedicata a Chiara"

La puntata si propone come una vera e propria parodia nei confronti di Fabrizio Corona. Vagnato si impersonifica in lui e propone al rapper alcuni spunti di conversazione in chiave ironica: "Il testo di Battito è commovente, perché hai deciso di rovinarlo, cantandola?". E ancora: "Chi bacia meglio tra Giulia Valentina, Chiara Ferragni e Rosa Chemical?". Il cantante, in questo caso, glissa. A quel punto, Vagnato insiste: "I malpensanti dicono che tu abbia dedicato Bella stronza alla tua ex, per togliere ogni tipo di collegamento con Chiara, è vero che avevi pensato di cambiare il testo e cantare ‘Bella stronza, ridammi almeno il cane'"?, dice. Dopo una fragorosa risata, Fedez risponde: "Comunque non è dedicato…", riferendosi a Ferragni. Per poi aggiungere: "Più vado avanti, più mi chiedo perché ho accettato di fare questa cosa".

Le parole di Fedez su Fabrizio Corona

A un certo punto, lo youtuber gli fa anche una domanda su Fabrizio Corona, che qualche settimana fa ha pubblicato un video su YouTube in cui parla della sua relazione segreta con Angelica Montini. "Tu hai contratto una nuova forma di Covid, il CoronaFabrizio. Vuoi spiegare a casa che sintomi ha?", chiede a Fedez. “Diventi uno dei tanti coglion*, deficienti e teste di ca**o e dai retta a una persona come te”, la risposta del rapper, che lascia intendere che tra loro potrebbe esserci stata una sorta di rottura dopo i gossip. "Non guardate più la tv, guardate qualcosa di più bello, tipo me", chiosa sarcastico Vagnato.